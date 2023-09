Ferrari, durissima accusa di Sainz dopo il GP di Suzuka: “Mi hanno sacrificato”

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal pilota Carlos Sainz subito dopo la fine del GP di Suzuka.

Verstappen e la Red Bull tornano a dominare e forse, nessuno è davvero sorpreso di quanto accaduto nell’ultimo gp di Suzuka. Certo, la vittoria della Ferrari, ottenuta grazie all’incredibile prestazione di Carlos Sainz, avevano sicuramente scaldato l’animo di tifosi.

Ma come aveva già dichiarato Leclerc nelle scorse settimane era inutile illudersi. La nuova Ferrai non è ancora competitiva con Red Bull o McClaren, e inoltre la pista di Suzuka si prestava fin troppo bene ad assecondarne le caratteristiche. I tifosi della scuderia di maranello ci avevano sicuramente sperato, in una settimana che oltretutto non era stata esente da polemiche in casa Ferrari.

La vittoria di Sainz aveva infatti acceso il dibattito su chi tra lui e Leclerc fosse in questo momento il più adatto a competere per il titolo. Vasseur ha sempre indicato il monegasco come il vero leader della scuderia, ma le prestazioni e i miglioramenti di Sainz sono sotto gli occhi di tutti.

Ma il vero problema resta la vettura che nonostante tutti i miglioramenti apportati dal team di ingegneri Ferrari, resta comunque ancora distante per prestazioni alle altre. Sainz ha chiuso con 6 posto il Gp di Suzuka.

Sainz: “Sono stato sacrificato per Leclerc”

Il pilota spagnolo si è dichiarato abbastanza soddisfatto della sua prestazione, anche se alcune sue dichiarazioni nel post gara, sono state viste come un attacco diretto alla Ferrari.

Sainz ha infatti dichiarato: “Avevo ritmo in generale, peccato l’ultima sosta che mi ha fatto perdere la posizione con Hamilton, perchè avevamo 4” davanti e siamo usciti 8” indietro. Proviamo a vedere cosa si può fare di meglio, ma per essere dietro a Charles hanno fatto la sosta con lui per assicurarsi la posizione, mentre io, diciamo, sono stato un po’ sacrificato, ma va bene così. E’ stata una bella gara per me”.

Verstappen vince a Suzuka: il titolo mondiale è ormai vicinissimo

Il pilota ha dunque posto l’accento sul fatto che la scelta della scuderie di avvantaggiare Leclerc ha finito per fargli perdere qualche posizione di troppo, ritrovandosi infine relegato al sesto posto.

A trionfare è stata invece Verstappen, dopo la brutta prova della scorsa gara, che si porta adesso a 177 punti di vantaggio su Perez. Il mondiale per lui è adesso vicinissimo è già in Qatar potrebbe diventare campione del mondo.