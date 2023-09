Juventus, Giuntoli prepara un maxi colpo per Gennaio | Un esterno che farà sognare i tifosi

La Juventus potrebbe fare un colpo molto importante a gennaio, come ha lasciato intendere il ds del Sassuolo in un’intervista.

La Juventus può davvero lottare per vincere lo scudetto? Guardando la sua rosa nel complesso ci sono pochi dubbi sul fatto che ci troviamo di fronte ad una squadra sicuramente attrezzata per questa impresa.

Insieme all’Inter infatti, la Vecchia Signora è quella con un organico più profondo in Serie A, e ha anche il vantaggio di non giocare le coppe, a causa dell’esclusione conseguente all’inchiesta Prisma. Il problema è che sono due anni che la Juventus disputa dei campionati molto sotto le attese, e senza penalizzazione, sarebbe comunque arrivata terza lo scorso anno.

Una situazione che ha portato la panchina di Max Allegri ad essere messa in discussione più volte, al punto che in molti erano ormai convinti che l’arrivo di GIuntoli, avesse anche come conseguenze una sua defenestrazione.

Non è stato così, e c’è anche da dire che l’avvio in campionato dei bianconeri è stato abbastanza incoraggiante. Semmai serve forse ancora qualcosa sul mercato, e i tifosi potranno finalmente vedere Giuntoli in azione, considerato che da quando è arrivato si è mosso ancora pochissimo sul mercato ( Bisogna considerare che Weah era stato preso prima del suo arrivo).

Giuntoli già al lavoro per il mercato di Gennaio

Sicuramente bisognerà sostituire Pogba, la cui storia con la Juve sembra ormai ai titoli, forse a prescindere da come finiranno le ultime vicissitudini che lo hanno coinvolto.

Ma non solo, perché con Chiesa che secondo Allegri deve giocare più da centravanti, e Kostic che si è ritrovato quasi ai margini questa stagione, ci sarebbe anche l’esigenza di prendere un esterno. E c’è un nome che Giuntoli tratta da quest’estate, rivelato ai giornali dallo stesso club che ne detiene il cartellino.

Carnevali su Berardi: “Addio a gennaio? Non posso escluderlo”

Era infatti metà agosto quanto il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali, spiegava che la Vecchia Signora aveva presentato una proposta per Berardi. Soldi insufficienti per il club, arrivati oltretutto dopo la deadline fissata.

Una trattativa dunque che si era arenata. Ma le ultime dichiarazioni del Ds del Sassuolo fanno pensare che tra Berardi e la Juve non è ancora finita. Come ha dichiarato Carnevali: “Ammetto che un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero. Addio a gennaio? Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere”.