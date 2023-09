“Prendere Ronaldo? Che errore…”: adesso lo può ammettere | È finita malissimo

Un suo ex allenatore ha dichiarato che è stato un errore investire su Cristiano Ronaldo, le forti dichiarazioni

Il suo talento non è mai stato messo in discussione ma negli ultimi club in cui ha militato la sua presenza è stata nociva. Da quando si è trasferito in Italia alla Juventus fino al suo ritorno in Premier League nel Manchester United dove era esploso calcisticamente, arrivando a conquistare la sua prima Champions, al suo attuale approdo in Arabia a cifre faraoniche.

Cristiano Ronaldo è stato insieme a Leo Messi il giocatore simbolo dello scorso decennio, in grado di segnare da ogni posizione e di imporsi anche a livello di immagine con molti sponsor che hanno investito sulla sua fama.

Una volta che è stato ingaggiato da una nuova squadra, la sua figura ha finito per spaccare lo spogliatoio, sia per l’ingaggio nettamente superiore agli altri componenti delle rose in questione, sia per l’attitudine a essere accentratore sia fuori che dentro il campo.

La situazione non è stata facile da gestire anche per i mister che si sono trovati a meditare sulla convenienza dell’affare, cercando di capire se il suo apporto offensivo fosse superiore alle perdite finanziarie delle società e il clima ostile dell’ambiente.

Solskjaer si pente di aver allenato Cristiano Ronaldo

Intervistato dal The Athletic, l’ex allenatore del Manchester United Ola Solskjaer ha commentato il ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford di un paio di stagioni fa ritenendo che non fosse stata un’operazione positiva.

Queste le sue parole: “Era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, ma a lungo termine si è rivelata una scelta sbagliata. Ronaldo sembrava ancora forte, uno dei migliori del mondo, ma poi le cose hanno iniziato ad andare male. In momenti del genere è necessario che tutti remino dalla stessa parte, invece alcuni giocatori uscivano allo scoperto con il proprio ego”.

Solskjaer in attesa di un ritorno in panchina

Il tecnico norvegese, che è cresciuto anche come calciatore al Manchester United, e che ha avuto come mentore un Maestro come Sir Alex Ferguson, è attualmente senza panchina dopo l’esonero di due anni fa.

Ha ricevuto pochi giorni fa una proposta da parte della Nazionale femminile del suo Paese ma ha deciso di rifiutare l’incarico, non sentendosi all’altezza di un impegno così importante. Chissà se avrà presto l’occasione per dimostrare di essere un allenatore di tutto rispetto.