Clamoroso: infortunio già superato | Torna in campo già mercoledì

Buone notizie in casa Milan, l’infortunio è meno grave del previsto e il giocatore può tornare in campo

Non è stata una settimana facile per il Milan che ha subito una sonora sconfitta nella stracittadina contro i cugini dell’Inter e non è riuscito a esordire con la vittoria nel primo impegno di Champions League a San Siro contro gli inglesi del Newcastle, nonostante il dominio del gioco e le tante occasioni sprecate dai centravanti, in particolare da Rafa Leao, apparso insolitamente sotto tono.

Ora serve ripartire con i tre punti in campionato e dare continuità a un inizio di stagione che, in realtà, è stato davvero convincente, con un nuovo gruppo squadra, rinnovato dal mercato estivo, che sa divertirsi in campo e divertire i tifosi e gli appassionati di calcio.

Stefano Pioli ha dovuto salutare alcuni giocatori importanti, da Zlatan Ibrahimovic che ha dato addio al calcio giocato, a Brahim Diaz, ma sono arrivati a Milanello prospetti di assoluta qualità che si sono già imposti come titolari.

L’assenza di Tomori è pesata molto nel derby, tanto da risultare il migliore in campo in Champions. L’ex Chelsea continua a essere il faro del reparto difensivo rossonero che, allo stesso tempo, ha perso un altro punto fermo per infortunio.

Mike Maignan può tornare in campo, sospiro di sollievo per il Milan

Il forte portiere, titolare della Nazionale francese, Mike Maignan, ha lasciato il terreno di gioco a circa venti minuti dalla fine a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Sportiello che lo sostituirà anche in questo weekend di campionato.

L’acciacco fisico per fortuna è di lieve entità e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore rossonero potrà tornare in campo già settimana prossima nell’impegno di campionato che vedrà impegnato il Milan contro il Cagliari, altrimenti nella gara successiva contro la Roma.

Mike Maignan, un talento da tenersi stretto

Sostituire Gianluigi Donnarumma era una responsabilità enorme e Mike Maignan è arrivato a Milano con lo scetticismo della piazza ma è riuscito a non far rimpiangere il portiere italiano con prestazioni di grande livello e parate importanti, spesso decisive per il risultato.

Adesso Mike Maignan è tra i portieri più talentuosi d’Europa e il Milan se lo tiene stretto. Merito degli ex direttori sportivi Ricky Massara e Paolo Maldini che hanno avuto il coraggio e l’intuizione di investire sul giovane.