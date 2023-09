Offerta gigantesca: allarme rosso Inter | Quasi un miliardo di euro

La dirigenza dell’Inter di fronte a un bivio, ricevuta un’offerta irrinunciabile, quasi un miliardo di euro

L’Inter assoluta protagonista di questo inizio di stagione. In campionato è in vetta solitaria dopo quattro vittorie in altrettante partite, il miglior attacco e la migliore difesa, con un solo goal subito, quello di Leao nel derby, ma assolutamente superfluo in una gara che è stata dominata nel gioco e nel risultato dai nerazzurri che hanno conquistato la quinta vittoria su cinque contro i cugini del Milan nel 2023, uno score da record per Simone Inzaghi.

I nuovi innesti non stanno facendo rimpiangere i giocatori che hanno salutato Appiano Gentile, anzi Thuram sta formando una coppia d’attacco letale con Lautaro Martinez, già capocannoniere della Serie A e pronto alla consacrazione definitiva.

A centrocampo duttile e utile l’innesto di Daniele Frattesi che dovrà però sudarsi il posto da titolare in un reparto con tante alternative di livello e che consentono a Inzaghi di avere l’imbarazzo della scelta, anche in prospettiva di fare turnover.

Il nuovo portiere Sommer è stato decisivo nel primo impegno di Champions League nel tenere in gara un Inter che è stata messa in seria difficoltà dalla Real Sociedad e che è riuscita a strappare il pari nel finale nonostante l’inferiorità numerica.

L’appeal internazionale dei nerazzurri, la società sta per ricevere un’offerta

La finale raggiunta nella scorsa Champions League e i notevoli risultati di questo inizio di stagione non fanno che crescere il valore internazionale della squadra italiana che potrebbe suscitare l’interesse di possibili nuovi acquirenti.

Ci sono infatti delle nuove indiscrezioni relative a una possibile cessione dell’Inter. Il Corriere dello Sport parla del futuro societario nerazzurro e ipotizza che Steven Zhang potrebbe decidere di consegnare la sua squadra a Raine Group.

La cifra che fa tremare gli Zhang

Quanto trapela da ambienti finanziari è che Raine Group, la banca d’affari che assieme a Goldman Sachs ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier del club nerazzurro a potenziali investitori, avrebbe trovato un acquirente di provenienza mediorientale interessato a rilevare la maggioranza della società di viale Liberazione.

I discorsi sarebbero talmente avanzati che sarebbe prossima un’offerta che dovrebbe riuscire ad accontentare le pretese di Suning, che si aggirano attorno al miliardo di euro, cifra che consentirebbe un cambio di proprietà e di avere le garanzie per continuare a essere competitivi.