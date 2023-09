“Sarà il nuovo numero 9 della Nazionale”: ciao ciao Immobile | Lui ti toglie definitivamente il posto

La nuova Nazionale azzurra di Luciano Spalletti potrebbe avere la sua prima punta. Sembra terminata l’era Immobile.

Uno dei principali problemi di una Nazionale azzurra che negli ultimi tempi ha perso il talento e l’abbondanza di giocatori tecnici su cui fare affidamento, è rappresentato soprattutto dalla mancanza di numeri nove, o meglio dalla mancanza di attaccanti di un certo livello.

Non troppo tempo fa l’Italia poteva contare su punte di altissimo rango che tutto il Mondo ci invidiava. Bobo Vieri, Pippi Inzaghi, Vincenzo Montella, Enrico Chiesa, Alberto Gilardino, Luca Toni e tanti altri ancora. C’era talmente tanta abbondanza che gente con ottime medie realizzative faticava ad entrare nel giro della Nazionale.

Negli ultimi tempi, purtroppo, la mancanza di talento ha influito sui risultati della nostra Nazionale che, a parte l’exploit di Euro 2020, non è riuscita più a raggiungere risultati di un certo livello, mancando la qualificazione al Mondiale per due edizioni consecutive.

Oltre al talento, come detto, è tragica la morìa di prime punte. L’unico attaccante che è riuscito a fare qualche gol con la maglia azzurra e che si è iscritto nella lista degli attaccanti di un certo livello in Europa, è Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, però, non ha mai bissato le prestazioni offerte con il suo club anche in Nazionale e, inoltre, sembra essere nella fase calante della sua carriera.

Italia, ecco le punte a disposizione

Nelle prime due uscite da C.T. della Nazionale azzurra Luciano Spalletti, come prima punta, ha impiegato Ciro Immobile in Macedonia e Giacomo Raspadori nel match di San Siro contro l’Ucraina. L’attaccante del Napoli, però, è più un attaccante di movimento e, anche se può tranquillamente giocare anche da punta centrale, si trova molto più a suo agio a partire ai lati di un vero numero nove o a girargli intorno.

Gli altri attaccanti centrali nel giro della Nazionale sono l’oriundo Mateo Retegui, che ha cominciato in maniera positiva la sua prima stagione in Italia con la maglia del Genoa, e Gianluca Scamacca. Anche quest’ultimo aveva cominciato bene la sua nuova esperienza all’Atalanta, ma ora ha subito un infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco almeno per un mese.

Italia: “Ecco il tuo attaccante”

Un altro numero nove che potrebbe entrare nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti è Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 del Sassuolo, dopo una prima stagione complicata in neroverde, ha cominciato alla grande questa nuova annata ed ha già realizzato tre gol nelle prime quattro partite di campionato.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche della possibilità di vedere Pinamonti in Nazionale. Queste le sue parole: “E’ giovane, un ‘99, e un club che punta sugli italiani come il nostro crede nelle sue qualità. L’anno scorso ha sofferto un poco l’ambientamento, ma siamo convinti che questo sarà il suo anno e che sarà uno dei candidati per il ruolo di centravanti in Nazionale”.