Inter e Juve, nuova sfida sul mercato | Vogliono un top player del Real Madrid

Inter e Juventus si sfideranno nel mercato della prossima estate per uno svincolato di lusso del Real Madrid.

Analizzando le prime partite del campionato di Serie A, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l’Inter sia al momento la favorita per la vittoria dello scudetto. La partenza dei nerazzurri è stata semplicemente entusiasmante. Non solo per le vittorie consecutive ottenute, ma per il modo in cui sono arrivate.

Arrivato al suo terzo anno alla guida del club, Inzaghi sembra aver ormai trovato l’intesa perfetta con i giocatori. Il suo 3-52 sembra ormai essere stato portato al massimo della funzionalità da un punto di vista tattico.

Oggi l’Inter è una squadra che sa costruire con maestria dal basso ( Anche se bisognerà aspettare qualche partita per capire se davvero l’assenza di Brozovic è stata colmata così in fretta), ma sa anche verticalizzare e ribaltare il campo in pochi secondi. L’avvio del Napoli sembra il preludio a una stagione in cui non sarà forse possibile ottenere la seconda stella, mentre quello della Juventus la pone forse come la vera antagonista dei nerazzurri (Anche se Allegri farà bene a non sottovalutare il passo falso contro il Bologna).

E questo scontro potrebbe oltretutto estendersi, indipendentemente da come finirà, anche alla prossima sessione di calciomercato.

Juve e Inter si sfidano sul mercato: nel 2024 si svincola un giocatore del Real Madrid

C’è infatti un giocatore che milita in un top club che si libererà a parametro zero il prossimo anno, e sui cui sia i nerazzurri che la Vecchia Signora vogliono puntare con decisione. Un caso che potrebbe ricordare quello di Bremer.

Ormai è scontato vedere il difensore alla Juventus, ma non bisogna dimenticare che in realtà il giocatore stava per firmare con l’Inter, prima dell’incredible rilancio dei bianconeri, a cui l’Inter non si è voluta accodare.

Sfida tra italiane per Luca Vasquez: il suo contratto termine nel 2024

Il terzino del Real Madrid Luca Vasquez terminerà il suo contratto nel 2024, e non sembra ci sia la volontà da parte di Perz di rinnovarlo. Vasquez è un terzino, ma in realtà nasce come esterno, e si è troppo spesso dovuto sacrificare tatticamente per trovare spazio nella squadra spagnola più titolata al mondo.

Vasquez è un esterno a tutta fascia perfetto sia per Allegri ( Che ultimamente vede Chiesa come centravanti) che per Inzaghi. Resta solo da capire chi delle due riuscirà a convincerlo.