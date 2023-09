Lukaku, è di nuovo caos | Contratto rescisso, è finita definitivamente

Non sembra esserci pace per Romelu Lukaku che in questi giorni ha visto il suo contratto essere interrotto prima del previsto.

I gol fatti in Europa con la Roma, sono la conferma che Big Rom sta gradualmente ritrovando la forma. D’altronde, lo ha spiegato lo stesso Mourinho nella conferenza stampa successiva alla partita: il belga, per la sua struttura fisica, ha bisogno di mettere tanti minuti nelle gambe per trovare il ritmo partita, ma è già a buon punto.

La speranza dunque è che all’attaccante venga lasciato il tempo di carburare, e forse anche di smaltire le scorie di quest’estate. Nessuno sa davvero cos’è successo tra Lukaku e l’Inter. Di sicuro all’inizio del calciomercato, sembrava una follia quella di poter vedere il belga alla corte di Mourinho.

Il rapporto tra lui e i nerazzurri sembrava infatti idilliaco, come aveva dimostrato anche il post su Instagram in cui Lukaku aveva parlato ai tifosi dopo la sconfitta in finale di Champions. Nessuno in quel momento, probabilmente lo stesso Lukaku, dubitava della sua permanenza con il club di Milano.

Poi quell’indecisione che, come hanno raccontato i giornali, ha portato l’attaccante a non rispondere più ai suoi compagni di squadra (Di qui la rottura totale con Lautaro) e tergiversare fino al punto da far perdere la pazienza ad Ausilio e decidere di accantonare definitivamente il suo trasferimento per puntare su Thuram ( Che in poche partite sembra aver già fatto dimenticare il belga ai nerazzurri).

Lukaku, nuova tegola a poche settimane dall’inizio del campionato

E a poche settimane dall’inizio della sua nuova avventura con i giallorossi, per Lukaku è arrivata una nuova tegola, che oltretutto sembra direttamente collegata a quanto accaduto questa estate.

Nel 2018 infatti, il belga aveva deciso di legarsi, sia per la gestione della sua immagine che per le trattative di mercato, alla Roc Nation di Jay Z.

Lukaku, Rock Nation risolve il contratto con il giocatore

Un’azienda innovativa nel settore dello sport, che non si occupa solo di tutelare i suoi assistiti con i club, come ha dimostrato il duro post contro i fischi razzisti ricevuti da Lukaku la scorsa stagione nella partita contro la Juve. Rock Nation ha infatti deciso di mettere fine al suo contratto su Lukaku.

Non si se sia stata una separazione consenziente, ma filtrano diverse voci sul fatto che l’agenzia non ha gradito i giravolta fatti da Lukaku, sia con l’Inter che con il Chelsea questa estate.