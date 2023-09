Nuova tegola per la Juventus | Giocatore infortunato, Allegri perde un altro titolare

Nuova tegola per Massimiliano Allegri che perde un altro titolare a causa di un infortunio in allenamento. Il comunicato del club.

Difficile per il momento capire quali sono le reali ambizioni o possibilità della Juventus in questo campionato. Il fatto di avere una rosa così competitiva, e il vantaggio ( se così si può chiamare) di non giocare le coppe quest’anno a causa dell’esclusione voluta dall’uefa a seguito dell’inchiesta Prisma, hanno portato tutti prima dell’inizio del campionato, a considerarla una delle favorite per lo scudetto.

Di sicuro i bianconeri hanno una rosa forte, e dunque lo scudetto è teoricamente possibile, ma parliamo però di una squadra che ormai da due anni, rende sempre molto al di sotto delle attese.

Qualcosa è sicuramente cambiato quest’anno e lo si è visto fin dalle prime partite di campionato. La Juventus aggredisce meglio il campo, e sembra molto più in grado di ribaltare d’improvviso il campo per andare a segnare. Allegri potrebbe forse aver trovato la quadra alla sua squadra.

Ma è ancora presto per capire davvero lo stato di salute dei bianconeri, come ha ricordato il pareggio con il Bologna alla seconda giornata di campionato. Senza dimenticare che l’addio di Paul Pogba, dopo la notizia della sua positività ai controlli anti doping, sembra ormai quasi certo.

Juventus, la speranza quest’anno è un anno senza troppi infortuni

Non giocare le coppe aiuterà sicuramente la squadra a dare il massimo in campionato, la speranza semmai è che non vi siano troppi infortuni in questa stagione. Chiesa ad esempio rientra dopo un lungo stop e ha già fatto capire a suon di prestazioni quanto sia mancato ai bianconeri.

Stesso discorso per Vlahovic, che, se quest’anno sembra rinato, è anche perché ha risolto i problemi di pubalgia con cui ha dovuto convivere per tutto lo scorso anno. Così come Weah, fermatosi subito alla prima giornata, e che adesso deve ritrovare minutaggio.

Tegola Juventus, Allegri perde un titolare: risentimento al bicipite

Ed è purtroppo notizia di queste ore che un titolare della Juventus, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Alex Sandro, terzino juventino e titolare con il Brasile, si è infatti fermato nel corso di un allenamento.

Come ha comunicato il club è stato riscontrato un risentimento al bicipite femorale sinistro. Tra quindici giorni verranno ripetuti gli esami, per capire meglio la condizione del terzino. L’unica cosa certa è che resterà fuori per almeno tre settimane, e Allegri non può certo sorridere.