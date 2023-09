La confessione: “Volevo cambiare” | Ha rinunciato a molti soldi per amore del Barcellona

Il Barcellona che vince e convince in questo inizio di stagione può contare sulla classe di un nuovo acquisto che ha voluto fortemente i blaugrana.

Una delle squadre più convincenti tra i top cinque campionati europei in questo inizio di stagione è senza ombra di dubbio il Barcellona. La squadra allenata da Xavi Hernandez aveva vinto abbastanza agevolmente la Liga nella passata stagione, ma non giocava il suo solito calcio spettacolare; ha basato le sue vittorie su una difesa di ferro e, soprattutto, ha fatto malissimo in Europa.

Eliminazione ai gironi di Champions League per mano di Bayern Monaco e Inter e altra eliminazione ai play off di Europa League per mano del Manchester United. Una campagna europea fallimentare che non fa onore alla storia del club. Ed è per questo motivo che, in questa stagione, in Catalogna si aspettano soprattutto il salto di qualità in Europa.

La stagione era cominciata con un brutto pareggio a reti bianche in casa del Getafe nella prima giornata di Liga, ma poi la squadra di Xavi ha fatto percorso netto, vincendo le successive cinque partite consecutive, tra campionato e Champions, e segnando ben 18 reti.

Tra Betis Siviglia e Anversa, nell’esordio europeo, il Barça si è scatenato con un doppio 5-0. La squadra, nonostante i debiti e le difficoltà economiche del club, sembra essersi rinforzata rispetto alla passata stagione e, al netto della cessione di Dembelé al Psg e dell’addio si Busquets, può sorridere con gli arrivi di Gundogan, Cancelo e Joao Felix.

Barcellona, il sacrificio economico per vestire la maglia blaugrana

Tre acquisti di spessore che si vanno ad aggiungere all’esplosione del baby fenomeno Yamal, al sempre verde Robert Lewandovski e alla crescita di Pedri e Gavi. Soprattutto gli arrivi durante le ultime ore di calciomercato di Cancelo e Joao Felix stanno incidendo molto sulla qualità del calcio offerto dai blaugrana.

I due talenti portoghesi sono arrivati in prestito secco rispettivamente dal Manchester City e dall’Atletico Madrid ed hanno voluto fortemente soltanto il Barcellona. Senza questa loro enorme voglia di vestire la storica maglia del Barça, infatti, i due affari non si sarebbero conclusi.

Voleva solo il Barça, le dichiarazioni del calciatore

Questo perché il club vive una profonda crisi economica e finanziaria e ad aiutarlo ci hanno pensato proprio i due calciatori che si sono ridotti lo stipendio pur di approdare in Catalogna. Gli stessi Joao Félix e Joao Cancelo hanno confermato e sottolineato il loro impegno nei confronti del club blaugrana e il loro entusiasmo nell’indossare questa maglia.

In un’intervista al Mundo Deportivo, Joao Félix ha confermato il sacrificio economico fatto pur di realizzare il suo sogno e ha dichiarato: “È vero che ho rinunciato a una notevole somma di denaro, ma avevo bisogno di cambiare. Qui posso praticare il mio calcio. Il Barcellona è il posto ideale per me”.