Allarme rosso Inter: l’infortunio è preoccupante | La situazione

La trasferta in Spagna costringe l’Inter a perdere un giocatore importante, per lui un infortunio in Champions

L’Inter ha fatto un passo indietro nell’esordio in Champions League rispetto a un inizio di campionato da dominatrice. Dopo aver battuto con ampio margine i cugini del Milan nel derby della Madonnina, la squadra guidata da Simone Inzaghi si è presentata in Spagna per affrontare la Real Sociedad con l’entusiasmo a mille e la convinzione che l’impegno sarebbe stato superato agilmente.

Ciò non è stato, anzi, i baschi sono passati subito in vantaggio grazie a un’ingenuità di Bastoni e hanno rischiato in più occasioni di chiudere la partita. Dopo l’espulsione di Barella, la gara sembrava in ghiaccio ma i nerazzurri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e raggiunto il pari nel finale con il solito Lautaro Martinez.

Per la punta argentina si tratta della sesta rete in cinque partite ufficiali. La fascia da capitano l’ha responsabilizzato e non sta facendo rimpiangere Lukaku ed Edin Dzeko che non fanno più parte della rosa dell’Inter dopo il mercato estivo.

Prima sfida in Champions in cui l’Inter conquista un punto che potrebbe essere decisivo in un gruppo dall’esito imprevedibile dove sono presenti anche il Benfica e il Salisburgo che è, a sorpresa, passato corsaro in terra portoghese.

L’Inter perde De Vrij, il difensore costretto alla sostituzione

A un quarto dalla fine, con la squadra ancora sotto di una rete, il difensore centrale dei nerazzurri Stefan De Vrij è stato costretto a chiedere la sostituzione e ad uscire dal campo a causa di un infortunio, sostituito da Acerbi.

Il calciatore classe ’92 ha comunque lasciato il terreno di gioco sulle sue gambe. Potrebbe trattarsi di una sostituzione meramente precauzionale per il difensore olandese. Nelle prossime ore il quadro medico sarà più chiaro, così come i tempi di recupero.

Tante gare ravvicinate, tutti chiamati in causa

Se nelle prime quattro gare di campionato, concluse con altrettante vittorie, Simone Inzaghi ha schierato sostanzialmente gli stessi undici come titolari, con gli impegni ravvicinati che vedranno protagonista l’Inter fino a dicembre, anche le seconde linee saranno chiamate a dare il loro contributo.

Una rosa ancora più ampia e competitiva rispetto a quella che ha chiuso al terzo posto la scorsa Serie A e che ha raggiunto la finale di Champions League. La società si è mosso bene sul mercato e adesso vanno raccolti i risultati.