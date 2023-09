Roma, Pinto ha in mente un nuovo acquisto | Le trattative sono iniziate, si tratta di un ex Milan

La Roma potrebbe prendere un rinforzo importante nei prossimi mesi: secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe già stato un contatto tra lui e Pinto.

La speranza è che l’incredibile sette a zero che è stato rifilato all’Empoli dai giallorossi, segni un nuovo inizio per la squadra di José Mourinho dopo un inizio di campionato davvero difficile. Una sconfitta contro l’Empoli avrebbe creato ancora più nervosismo in un ambiente che è sotto stress praticamente dall’inizio del calciomercato.

La Roma infatti ha completato la rosa solo nelle ultime due settimane di calciomercato, con il rischio oltretutto di non riuscire a trovare un vero attaccante di ruolo dopo Belotti. Alla fine però non si può giudicare in modo negativo il mercato portato avanti da Tiago Pinto. È vero che fino agli ultimi giorni di agosto la Roma era ancora, con grande irritazione di Mourinho, senza un vero attaccante, ma alla fine è arrivato Lukaku.

Un top player che sembra perfetto per il gioco di Mourinho. Così il centrocampo, dopo la partenza di Matic, è stato completato da due nomi di spessore come Paredes e Renato Sanches.

Quest’ultimo in particolare, al netto dei problemi fisici che lo hanno afflitto negli ultimi anni, potrebbe essere il vero protagonista di questa stagione, e rappresentare persino un upgrade rispetto a Matic.

Roma, possibile nuovo acquisto in vista: Pinto sta valutando

La gestione dei Friedkin a volte sembra silenziosa e poco incline alla spesa, ma bisogna dare atto alla proprietà di aver comunque costruito una squadra molto competitiva, senza lesinare troppo sugli stipendi quando si parla di giocatori importanti come Lukaku e Dybala.

E proprio nella partita contro l’Empoli, in tribuna era presente una persona che secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il nuovo acquisto che la dirigenza intende fare, su input di Pinto.

Pinto, in tribuna contro l’Empoli c’era il nuovo obiettivo dei giallorossi

In tribuna infatti a seguire la partita dei giallorossi c’era Ricky Massara, il direttore sportivo che insieme al Milan ha portato i rossoneri a conquistare lo scudetto. Massara è stato esonerato da Red Bird insieme a Maldini alla fine della scorsa stagione, e si trova attualmente senza una squadra.

Sembra che Pinto sia da sempre un suo grande estimatore, e che voglia assolutamente lavorare con lui. Un contatto tra le parti sembra esserci già stato, e bisognerà attendere adesso, per capire quanto forse sia l’interesse dei giallorossi, o se Massara non sia invece intenzionato a prendere un anno sabbatico, per poi valutare una nuova avventura a settembre.