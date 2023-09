Clamoroso Brahim Diaz: ripensamento sorprendente | Ancelotti shockato

Brahim Diaz ha cambiato idea lasciando basito Carlo Ancelotti e il Real Madrid, cosa sta succedendo?

Colpo di scena in casa Real. Brahim Diaz è tornato dai Blancos dopo l’esperienza in prestito al Milan in Serie A dove ha trovato continuità e prestazioni all’altezza di un club storico e prestigioso come quello rossonero. Fiducioso del suo rendimento in Italia il trequartista era convinto di trovare spazio nell’affollato e talentuoso reparto offensivo della squadra spagnola, cosa che al momento non sta accadendo.

Carlo Ancelotti è stato chiaro fin da subito con lui, portandolo in ritiro ma facendo presente di avere molti interpreti nel suo ruolo, motivo per cui sarebbe stato un comprimario e avrebbe dovuto davvero lottare per un posto da titolare.

Fatto ancora più evidente dopo l’approdo a Madrid di due giocatori di assoluto spessore come Arda Guler e l’inglese Bellingham, entrambi provenienti dal Borussia Dortmund, con l’ultimo protagonista di queste prime partite con molte reti che non stanno facendo rimpiangere il partente Karim Benzema.

La giovane punta ha deciso alcune toste gare di campionato e ha sbloccato all’ultimo minuto la prima gara del Real nella nuova Champions League contro i tedeschi dell’Union Berlino, regalando alla propria squadra i primi tre punti nel girone che vede presente anche il Napoli.

Brahim Diaz ha chiesto la cessione a gennaio, le indiscrezioni

In questa situazione Brahim Diaz si trova a essere quasi un esubero e, non contento del poco spazio che sta avendo, ha chiesto la cessione già a gennaio, secondo quanto riporta Elgoldigital.

Florentino Perez aveva bloccato la cessione dato che Diaz era un suo pupillo e sperava che giocasse più spesso. Il mister italiano, però, non è dello stesso parere e questo fa sì che l’esperienza a Madrid di Brahim sia già al capolinea.

Il Betis interessato a Diaz, il Milan sembra non inserirsi nella trattativa

Sarebbe il Betis Siviglia di Pellegrini la squadra che sarebbe pronta a presentare un’offerta al Real per avere nella propria rosa Brahim Diaz già a gennaio, probabilmente con la formula di un prestito con diritto di riscatto, consapevoli della volontà del giocatore di andare altrove.

Il Milan non sembra invece propenso a riabbracciare il trequartista, dato anche l’ottimo inserimento dei nuovi acquisti e le tante opzioni che Stefano Pioli ha in attacco, con la propensione a giocare con due esterni d’attacco e non con una mezza punta.