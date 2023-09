Sorpresa Provedel, dopo il gol l’offerta: terremoto in casa Lazio

Dopo il gol in Champions League, il portiere della Lazio riceve un’offerta e medita sul suo futuro

Partita al cardiopalma per la Lazio al debutto in Champions League allo Stadio Olimpico contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid. L’avversario più tosto di un girone che vede anche gli olandesi del Feyenoord e gli scozzesi del Celtic e nel quale i biancocelesti sono chiamati a puntare a un passaggio del turno e alla qualificazione degli Ottavi di finale previsti per febbraio, dato il sorteggio clemente e corazzate che sono state evitate.

Contro i Colcheneros una gara molto equilibrata, sbloccata dagli ospiti grazie a una rete fortuita realizzata con una decisiva deviazione della difesa laziale. Immobile servito spesso ma solo in area, i trequartisti che provano a inserirsi ma sono quasi sempre chiusi dalla rocciosa retroguardia spagnola.

La squadra del Cholo Simeone combatte su ogni pallone e dimostra di avere maggiore esperienza in partite di questa caratura, rischiando di chiudere la partita a pochi minuti dalla fine con un palo colpito.

La Lazio però non molla, schiaccia nella propria metà campo gli avversari e continua con i cross in area alla ricerca della zampata vincente che consentirebbe di arrivare al pari. Manca un minuto alla fine e sale anche il portiere Provedel.

Provedel salva la Lazio, il portiere sigla il pari contro l’Atletico Madrid

All’ultimo respiro accade l’impensabile: proprio l’estremo difensore della Lazio colpisce di testa l’eccellente palla messa in mezzo da Luis Alberto e fa esplodere lo stadio siglando la rete che consente ai biancocelesti di agguantare il pari.

Un pareggio insperato che dà fiducia all’ambiente e che fa ben sperare per le prossime partite del girone eliminatorio della Champions League. Maurizio Sarri e i compagni sono molto soddisfatti al termine della partita.

Lotito cerca di blindare il suo portiere, si lavora al rinnovo

Adesso il presidente della Lazio cerca di blindare il suo portiere con il vizio del goal e lavora al rinnovo. A riferirlo è il Messaggero e la notizia ha dell’incredibile data la filosofia del club di non rinnovare dopo solo un anno di contratto.

Attualmente il portiere biancoceleste, prelevato dallo Spezia un anno fa per 3,5 milioni di euro, percepisce uno stipendio di 1,2 milioni a stagione e ha un accordo fino al 2027. L’idea di Lotito è quella di allungare di un anno la scadenza e di aumentare il suo ingaggio.