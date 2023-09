“Aveva accettato l’Arabia”: scandalo al Napoli | Voleva andare via

Dichiarazioni sorprendenti in casa Napoli, il bomber voleva andare a giocare in Arabia ma è rimasto in Serie A

Un punto in due partite, un ruolino di marcia al quale i partenopei non erano abituati. Dopo la conquista del terzo Scudetto, con un campionato dominato, e le prime due vittorie su altrettante gare nel debutto della nuova Serie A, per il Napoli sono arrivate due battute d’arresto, prima tra le mura amiche contro la Lazio e poi a Genova contro i rossoblu che erano andati sul 2 a 0 prima di essere rimontati con uno scatto di orgoglio finale dei campani.

Confermarsi in Italia e in Europa sarà complicato ma Rudi Garcia resta fiducioso, soprattutto perché, tranne il centrale Kim, il Napoli ha blindato i suoi top player, a partire da Victor Osimhen che continua a segnare.

Il centravanti ha rinnovato con la squadra del presidente Aurelio De Laurentis per la gioia di un’intera piazza che lo ha accolto con grande entusiasmo nel debutto casalingo contro il Sassuolo dove è andato a rete su calcio di rigore.

Le sue condizioni fisiche sono ottimali e il suo obiettivo è quello di confermarsi come capocannoniere della Serie A, nonostante la concorrenza di Lautaro Martinez e la Coppa d’Africa che lo terrà lontano dall’Italia a gennaio.

Victor Osimhen da Pallone d’oro, parola del ct della Nigeria

José Peseiro, attuale commissario tecnico della Nigeria, ha rilasciato un’intervista al Mattino, in cui ha lodato Osimhen, affermando di avere tutte le carte in regola per conquistare in futuro il Pallone d’Oro.

Queste le parole dell’allenatore: “Non gli manca proprio nulla per riuscirci. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che sono al top in questo momento, ma di sicuro è uno che segna tanto, tantissimo“.

Victor Osimhen voleva andare in Arabia, la dichiarazione

Il tecnico ha dichiarato, inoltre, che Osimhen aveva seriamente pensato di andare a giocare in Arabia Saudita ma che poi ha deciso di continuare a giocare con il Napoli, rinunciando a un ingaggio faraonico.

Infatti, Pereiro, afferma quanto segue riguardo a quanto è successo quest’estate: “Ne abbiamo parlato a lungo. Magari all’inizio aveva anche vagamente pensato di andare via, ma alla fine ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli per il Napoli. Infatti ero preoccupato che potesse essere triste quando è arrivato in ritiro, invece era scatenato. Ha lavorato benissimo, ha fatto vedere cose straordinarie“.