Curry, il nuovo video postato dagli Warriors fa impazzire i tifosi | 5 minuti di follia

Il nuovo video postato dagli Warriors sull’allenamento del fenomeno Steph Curry è diventato virale in pochissimo tempo. Vediamo insieme cos’è successo.

C’è un video che negli ultimi giorni sta facendo il giro del mondo, facendo innamorare tutti gli appassionati di basket. Ci sono delle analogie interessanti tra la storia di Steph Curry e quella di Lionel Messi, Entrambi si sono infatti ritrovati a diventare delle vere e proprie leggende dei loro sport, alla fine di un percorso tutt’altro che semplice, in particolar modo all’inizio delle loro carriere.

Entrambi infatti hanno dovuto combattere contro i pregiudizi sul loro fisico: venivano infatti considerati troppo bassi e gracili per dominare uno sport agonistico. Ed entrambi sono però riusciti gradualmente a dimostrare che, quando sei nato con una tecnica e un talento fuori dal comune, puoi anche fare a meno dell’atletismo per dominare questo sport celebralmente, e cambiarne la percezione.

Steph Curry, dopo gli incredibili anelli degli ultimi anni ottenuti con i Golden State Warriors non ha più niente da dimostrare. Parliamo infatti di un giocatore che ha contribuito a rivoluzionare il gioco.

Prima di Curry il tiro da tre nel basket era un’opzione sempre più importante, ma non certo una strategia di gioco.

Curry, un giocatore che ha riscritto la storia dell’NBA

Con lui invece è cambiato tutto. la facilità con cui ormai un decennio fa a iniziato ad imbucare canestri da tre uno dopo l’altro, ha costretto i suoi avversari a cambiare modo di difendere, facendo capire ai playmaker più giovani quanto potesse essere devastante per le difese, scontrarsi con chi cerca così spesso il canestro dalla lunga di distanza.

Certo, di Curry ce n’è uno solo al momento, come ha dimostrato un video diventato recentemente molto virale sul web.

Curry, cinque minuti senza mai sbagliare: mostruoso

Il filmato oltretutto è stato diffuso dagli stessi profili social degli Warriors e ritrae Curry che si allena in una palestra da solo durante l’off season.

Fin qui nulla di strano, non fosse che la prestazione del giocatore NBA lascia senza parole. Curry infatti riesce a tirare per cinque minuti e dieci secondi dalla distanza, senza mai sbagliare. Riesce durante il video a piazzare 103 triple consecutive come se fosse la cosa più naturale del mondo. Semplicemente mostruoso.