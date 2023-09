Mourinho, è il suo ultimo anno? | Pinto ha già in mente il sostituto: uno dei migliori al mondo

Potrebbe essere l’ultimo anno di José Mourinho sulla panchina della Roma. E la dirigenza avrebbe già in mente il suo sostituto.

Difficile al momento capire dove potrà piazzare la Roma a fine campionato. La partenza della squadra giallorossa è stata disastrosa, e la speranza è che il 7 a 0 rifilato all’Empoli, in cui è tornata a brillare la stella di Paulo Dybala, sia l’inizio di una nuova pagina dei giallorossi.

D’altronde, questa in fondo è la critica che più volte è stata fatta a Mourinho in questi due anni: aver fatto un percorso semplicemente splendido in Europa, rendendo però sempre sotto le attese in campionato. C’è anche da dire che lo Special One ha comunque diverse attenuanti, a partire da una rosa poco profonda, che lo ha costretto ad esempio ad impiegare un giovane come Bove forse anche più del dovuto.

Il calciomercato della magica poi quest’anno è stato particolarmente strano: adesso è facile dire che Pinto ha accontentato in tutto e per tutto lo Special One, portandogli in dote top player come Paredes e Lukaku.

Ma non bisogna nemmeno dimenticare come a pochi giorni dalla fine del mercato, la Roma si ritrovasse in realtà senza un vero attaccante oltre il solo Belotti in lista. Mourinho non ha mai nascosto la sua insoddisfazione, come testimonia la foto che ha scattato quest’estate, in cui lui e il suo procuratore abbracciano il vuoto, facendo finta che tra loro vi sia una persona.

Mourinho, è il suo ultimo anno alla Roma?

Un chiaro segnale alla società e al direttore sportivo, sull’irritazione di aver iniziato il pre campionato senza attaccanti.Per tutti questi motivi, la permanenza di Mourinho quest’anno non era scontata, e in molti iniziano a chiedersi se questo non sarà il suo ultimo anno sulla panchina della Roma.

Fosse davvero così, i Friedkin potrebbero già aver trovato un sostituto. Non sarebbe semplice rimpiazzare Mourinho: al di là delle critiche al gioco e ai risultati, non può certo essere un caso se da quando è sulla panchina dei giallorossi, lo stadio sia sempre pieno.

Il dopo Mourinho? Potrebbe essere uno degli allenatori più forti al mondo

Sono in pochi quelli che possono sostituire una figura così carismatica. Eppure il prossimo i Friedkin potrebbero avere davanti un’occasione irripetibile se davvero lo Special One lasciasse.

Pochi giorni fa l’Atletico Madrid ha infatti comunicato che questo sarà probabilmente l’ultimo anno di Simeone alla guida della squadra. L’argentino si è affermato negli anni come uno degli allenatori più importanti al mondo. Un viscerale, proprio come Mourinho. Sembra un nome troppo grande per la Roma, ma i Friedkin negli ultimi anni, con Mourinho, Dybala, Lukaku, ci hanno abituato che nulla è impossibile.