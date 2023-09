Morbidelli, frasi al veleno contro Yamaha: “Alcune squadre sono differenti” | Il pilota italiano senza freni

Hanno fatto molto scalpore le frasi di Morbidelli dopo la sua separazione dalla Yamaha. Dichiarazioni molto provocatorie.

Il futuro dei più talentuosi piloti della Motogp si sta decidendo in queste settimane. C’è molta curiosità ad esempio per il futuro di Marquez. Che tra il pilota spagnolo e la Honda il rapporto sia ai minimi storici non è certo un mistero, e le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dal pilota spagnolo, fanno capire che una sua permanenza non è così scontata. Marquez infatti non ha mai trovato un buon feeling con la moto della casa costruttrice.

Nonostante abbia anche ripetuto che non sarebbe facile lasciare per lui la Honda in un momento di difficoltà, bisogna anche considerare come lui stesso abbia più volte sottolineato di non sentirsi competitivo per il titolo.

Poi c’è la situazione che riguarda Morbidelli. Il campionato scorso, in cui ha militato per il team Yamaha insieme a Quartararo, è andato molto sotto le attese e le aspettative per i due piloti.

E forse non è un caso che sia la Yamaha che la Honda di Marquez sono posizionate agli ultimi posti della classifica costruttori. Morbidelli pensava forse di tornare competitivo una volta che si era rimesso dagli infortuni, ma anche lui non ha mai trovato un buon feeling con la moto.

Morbidelli chiude con la Yamaha: correrà per il team Pramac Ducati

Ed è per questo che alla fine il pilota italiano ha deciso di separarsi dalla casa giapponese. Morbidelli ha infatti accettato l’offerta che gli arrivava dalla Ducati, e dal prossimo anno lo vedremo in sella alla Desmosedici del team Pramac.

Evidente che Morbidelli spera di fare lo stesso percorso di Pecco Bagnaia, che dopo un anno di rodaggio nel team Pramac, e poi successivamente sbarcato in quello ufficiale.

Morbidelli: “Mi auguro sia un team diverso da Yamaha”

Che il pilota italiano non si sia lasciato bene con la Yamaha, lo si è capito dalle prime dichiarazioni che ha rilasciato dopo che il suo trasferimento è stato ufficializzato.

Morbidelli ha infatti spiegato che “spero di fare bene in Pramac, lo spero davvero e mi auguro sia un team molto diverso dalla Yamaha. So che la dinamica all’interno della mia prossima squadra cambierà. E’ molto più grande e ha una struttura in cui la punta della piramide è talmente lontana da risultare quasi invisibile. Alcune delle altre squadre sono differenti, ma non è questo ciò che è mancato in questi anni“