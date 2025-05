Lazio-Juventus: scontro diretto per la Champions League

Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Juventus si affrontano in una sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani.

La Lazio dovrà fare a meno di Tavares, con Pellegrini pronto a sostituirlo sulla fascia sinistra. In attacco, Dia è favorito su Pedro. La Juventus, invece, deve fare i conti con diverse assenze: Koopmeiners è ancora in fase di recupero, mentre Cambiaso è indisponibile. In attacco, Vlahovic è in dubbio, quindi spazio a Nico Gonzalez e Kolo Muani.

Dove seguire la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, sia in diretta TV che in streaming. Gli abbonati Sky con il pacchetto Zona DAZN potranno seguirla anche sul canale 214.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Con entrambe le squadre a pari punti in classifica, questa sfida rappresenta un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima edizione della Champions League. La Lazio cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre la Juventus punta a consolidare la propria posizione tra le prime quattro.