Fiorentina, futuro incerto per Gudmundsson: riscatto a rischio

L’islandese resta un enigma: il club viola valuta alternative, il prezzo fissato è troppo alto

Costo fuori portata per il riscatto

Il destino di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina è tutt’altro che definito. Il fantasista islandese, arrivato a Firenze la scorsa estate dopo una lunga trattativa, potrebbe non rimanere. La società viola aveva investito circa dieci milioni di euro per il suo prestito, ma per acquisirne il cartellino a titolo definitivo dovrebbe versarne altri 17. Una cifra che, allo stato attuale, appare sproporzionata rispetto alle intenzioni del club.

Se venisse esercitata l’opzione di riscatto, Gudmundsson diventerebbe l’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina. Tuttavia, i dirigenti gigliati sembrano orientati a rivedere le condizioni economiche dell’accordo iniziale. L’idea sarebbe quella di avviare un nuovo dialogo con il Genoa per ridiscutere i termini, abbassando sensibilmente la quota da investire.

Una stagione tra alti e bassi

Il rendimento del calciatore ha lasciato sensazioni contrastanti. La stagione di Gudmundsson è stata segnata da vari contrattempi fisici e da vicende extra-campo che ne hanno condizionato la continuità. Nonostante ciò, l’islandese è riuscito a mettere a referto otto gol e tre assist, contribuendo comunque alla causa viola in alcuni momenti chiave del campionato.

La sua qualità tecnica non è in discussione, ma il rapporto tra investimento e rendimento suscita più di un dubbio all’interno della dirigenza. La Fiorentina, che guarda già al futuro con attenzione al bilancio, non sembra disposta ad affondare il colpo a queste condizioni.

Il rebus resta dunque aperto: se il Genoa non rivedrà le sue pretese, è possibile che Gudmundsson saluti Firenze dopo una sola stagione.