Juventus, svelata la maglia 2025/26: strisce reinventate e omaggio alle origini rosa

Il club bianconero presenta la nuova divisa casalinga: innovazione estetica, tecnologie avanzate e richiami alla storia

Una rivoluzione tra tradizione e modernità

La Juventus ha alzato il sipario sulla maglia “home” per la stagione 2025/2026, offrendo un mix sapiente di tradizione e innovazione. La nuova casacca, firmata Adidas, si distingue per una reinterpretazione creativa delle iconiche strisce bianconere: due bande principali accompagnate da altre più sottili, poste all’interno, rompono il disegno classico per un look più dinamico e moderno. A catturare l’attenzione è soprattutto il ritorno del rosa, un richiamo alle prime divise storiche indossate dalla Vecchia Signora nei primi anni del Novecento.

L’omaggio al passato si fonde con uno stile contemporaneo ispirato alla moda italiana, in un progetto pensato per esprimere lo spirito giovane e in continua evoluzione del club. Dettagli rosa decorano lo stemma, il logo Adidas e le strisce sulle spalle, sottolineando l’identità visiva della nuova Juventus.

Tecnologia e comfort al servizio dei campioni

Il design non è l’unico elemento a fare notizia. La nuova maglia è stata sviluppata con le più recenti tecnologie Adidas, pensate per ottimizzare le prestazioni sul campo. La versione destinata ai giocatori utilizza la tecnologia HEAT.RDY, progettata per aumentare la ventilazione e garantire freschezza anche nelle condizioni più intense. Per i tifosi, invece, la maglia adotta il sistema AEROREADY, in grado di mantenere il corpo asciutto grazie a tessuti traspiranti.

A completare il kit c’è il ritorno del colletto TEAMGEIST, rivisitazione del modello che debuttò durante la Coppa del Mondo del 2006. Un elemento che aggiunge un tocco retrò a un design altrimenti proiettato al futuro.

Tra i protagonisti della presentazione figurano volti noti della prima squadra maschile come Bremer, Yildiz e Conceição, affiancati dalle calciatrici Lehmann, Boattin e Cantore per il team femminile, a testimonianza dell’unità del progetto Juventus.