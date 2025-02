Stella del rugby, poi star a SANREMO: “Era il più forte, e gli dicevano che era stonato”

Si è appena conclusa la 75/a edizione del Festival di Sanremo a tenere banco è la storia di uno dei suoi protagonisti, ex campione di rugby

La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio e il primo provvisorio bilancio sorride a Carlo Conti e alla stessa RAI. A parte un lieve calo di ascolti registratosi proprio nella serata finale il ritorno dello showman fiorentina è stato accolto con entusiasmo dal pubblico televisivo.

L’addio di Amadeus non ha avuto l’impatto negativo in termini di gradimento che ai piani alti di Viale Mazzini si temeva. Sono stati parecchi gli spunti e i motivi d’interesse di questa edizione, in particolare quelli legati al mondo dello sport.

Non è certo da oggi che grandi protagonisti del mondo dello spettacolo abbiano trascorso momenti esaltanti in quello dello sport e viceversa. Ex atleti di alto profilo sono diventati successivamente attori, cantanti e in qualche caso perfino straordinari giornalisti e imprenditori.

Nella settimana del Festival il pubblico ha imparato a conoscere la storia di una ex giovane grande promessa del rugby italiano, un piccolo campione destinato a conquistare grandi traguardi.

Sanremo, era un fenomeno del rugby italiano: come cantante è anche meglio

Nonostante tutti fossero sicuri delle sue grandi doti tecniche e atletiche, alla fine lui ha scelto la strada della musica. Un percorso in cui era convinto di ottenere risultati simili a quelli che allenatori ed esperti della palla ovale gli avevano pronosticato.

Il giovanissimo artista altri non è che Olly, il fresco vincitore di questo Festival di Sanremo appena andato in archivio. Genovese doc, grande tifoso della Sampdoria, il ventitreenne artista ha sorpreso tutti aggiudicandosi la 75/a edizione della rassegna canora.

Sanremo, il racconto del suo ex allenatore: era impressionante

A descrivere l’Olly rugbista prima che si dedicasse anima e corpo alla musica è il suo ex allenatore al Cus Genova, Francesco Nasti: “E pensare che lo prendevamo in giro dicendogli che era stonato“, ha dichiarato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport‘.

“Per noi è sempre stato Olly, il nome d’arte arriva dal rugby. Era il nostro capitano, il più forte del gruppo. Con lui in campo abbiamo vinto tantissimi tornei. Aveva un fisico eccezionale pure da piccolo. Gli avversari si scansavano quando dovevano placcarlo. Se avesse continuato a giocare sarebbe arrivato in Nazionale – ha aggiunto Nasti -. Aveva ricevuto diverse convocazioni dall’Accademia della Federazione. Gli infortuni e la scelta di andare a studiare a Londra lo hanno portato verso un’altra strada“. La strada del successo nella musica.