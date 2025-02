Sinner, incubo senza fine: “È un brutto giorno”. La doccia è freddissima, tutto ribaltato

Non è ancora stata messa la parola fine alla triste vicenda del doping che ha coinvolto Jannik Sinner. L’ultima notizia ha sconvolto tutti

Ha fatto il giro del mondo in in una manciata di minuti la notizia del clamoroso e del tutto inatteso accordo extragiudiziale tra Jannik Sinner e la WADA, un’intesa che mette la parola fine alla tormentata e discussa vicenda del doping.

Il cosiddetto caso del Clostebol si conclude pertanto con una squalifica di tre mesi inflitta al fuoriclasse del tennis mondiale. Uno stop iniziato il 9 febbraio scorso e che durerà fino al prossimo 4 maggio, giusto in tempo per disputare gli Internazionali d’Italia a Roma.

Tutto risolto, dunque, con moderata soddisfazione da parte di tutti. Almeno così sembrava, stando soprattutto alle dichiarazioni ufficiali rilasciate dai protagonisti di questa lunga ed estenuante vicenda sportivo-giudiziaria.

Le parole di Sinner lasciavano trapelare un sollievo più che legittimo: “Questo caso mi tormentava ormai da quasi un anno e il processo sarebbe stato lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell’anno. Su questa base ho accettato l‘offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi“.

Jannik Sinner, non è ancora finita: annuncio tremendo

Anche il presidente della Federazione Italiana tennis Angelo Binaghi è apparso quanto meno sollevato, ma con una punta di risentimento nei confronti della WADA: “Jannik ha pagato da innocente, è una vera ingiustizia. Quanto meno può lasciarsi alle spalle questa triste vicenda e pensare solo a giocare“.

Non la pensa proprio così colui che fin dall’inizio di questa storia ha mostrato un’aperta ostilità nei confronti del fuoriclasse di San Candido, il tennista australiano Nick Kyrgios. Puntuale come un orologio svizzero è arrivato il suo commento attraverso le piattaforme social.

Sinner, dichiarazioni di fuoco: non si può andare avanti così

Il vulcanico e discusso atleta australiano non si è smentito neanche in questa circostanza: “È un brutto giorno per il tennis“, la breve stilettata apparsa sul suo account su X. Kyrgios ha dunque rilanciato un commento in cui accosta il nome di Sinner a quello di altri campioni.

“Grandi tennisti del livello di Dan Evans, Simona Halep, Nicholas Jarry, Beatrice Haddad Maia hanno scontato squalifiche maggiori per casi di presunto doping. Le regole sono regole a meno che tu non sia un burattino del sistema“. La polemica prosegue e promette di incendiarsi ancora.