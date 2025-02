L’amore risboccia sul Bosforo: fuga immediata da Milano, altro che soldi, c’è LEI dietro tutto | Conceição ha già ‘sposato’ l’altro

Il calcio e il gossip sono intrecciati e spesso l’amore determina le scelte professionali dei calciatori. L’ultimo esempio riguarda il Milan

Sport e spettacolo, campioni e attrici, sportivi e modelle: è dal secondo dopoguerra che questi due mondi si intrecciano di continuo, grazie alle innumerevoli vicende sentimentali che riempiono le pagine di riviste di cronaca rosa e dei siti specializzati in gossip.

Non si contano le storie d’amore che hanno per protagonisti campioni celebrati e figure femminili dello showbiz. Il calcio in particolare è lo sport con la percentuale più alta di relazioni che ricalcano questo semplicissimo schema, soprattutto negli ultimi trent’anni.

Sempre più spesso tra l’altro è proprio l’amore ad incidere sulle scelte professionali degli ‘eroi della domenica’. Non è un mistero che nella storia recente parecchi calciatori abbiano dovuto rinunciare a qualche proposta per non fare un torto alla propria dolce metà.

L’estate scorsa, giusto per citare un esempio recente, pare che Paulo Dybala abbia rispedito al mittente la multimilionaria proposta di un club saudita perché convinto dalla sua compagna, la cantante argentina Oriana Sabatini, che non voleva lasciare l’Italia e Roma.

Milano, l’addio è definitivo: stavolta niente ripensamenti

Quello dell’attaccante argentino della Roma non è un caso isolato, tutt’altro. Anche in questi ultimi giorni di gennaio gli appassionati di calcio hanno assistito a una vicenda simile. Questa volta però la ‘lei’ in questione ha spinto per cambiare aria e non per restare dov’era.

La città testimone inconsapevole non è Roma, bensì Milano. E in questo caso si intersecano cronaca rosa e mercato, la passione per il calcio e un matrimonio da rilanciare. E c’è un grande club, il Milan, che trae enorme giovamento da questa vicenda.

Sergio Conceiçao è al settimo cielo, ora si vedrà il vero Milan

Partiamo dall’amore ritrovato, quello tra Alvaro Morata e Alice Campello. Il centravanti spagnolo e la modella e imprenditrice, una delle coppie più amate dello showbiz, si erano separati qualche mese fa per una serie di concause. Ora però i due sono tornati insieme ma per riprendere in mano le redini del proprio matrimonio hanno deciso di lasciare Milano, sposando il trasferimento dell’attaccante in Turchia, ad Istanbul.

Morata dopo soli sei mesi dal suo approdo a Milan se ne va al Galatasaray: un’occasione per lui e un’opportunità professionale per la stessa Alice Campello che secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli come As e Marca, di Milano non sopportava più niente. In tutto questo festeggia pure Sergio Conceiçao: il tecnico portoghese al posto di Morata avrà a disposizione un centravanti molto più giovane e motivato come il messicano Santiago Gimenez, strappato al Feyenoord per una cifra superiore ai 35 milioni di euro. E vissero tutti felici e contenti…