“Si è proposto alla Juventus”: Antonio Conte smascherato | Tifosi napoletani in rivolta

Antonio Conte ha trascinato il Napoli al primo posto in classifica. Nelle ultime ore però si riparla di un possibile ritorno alla Juventus

Aurelio De Laurentiis lo ha ‘corteggiato’ a lungo e con un’insistenza a dir poco insolita per un uomo orgoglioso come lui. Questo perché il presidente del Napoli aveva intuito come Antonio Conte fosse l’unico allenatore in grado di riportare Di Lorenzo e compagni ai vertici del calcio italiano.

Come spesso è capitato negli oltre vent’anni della sua gestione il patron azzurro ha avuto ragione alla grande. Grazie ai metodi di lavoro e alle indiscutibili capacità del tecnico salentino il Napoli è tornato assoluto protagonista del nostro campionato.

La sbornia scudetto della scorsa stagione è già un lontano ricordo: l’obiettivo fissato dalla società, la qualificazione alla prossima Champions League, è sempre più vicino. E il sogno scudetto non è mai stato così a portata di mano.

Alla luce dello straordinario percorso fatto finora tutti i grandi estimatori di Antonio Conte hanno rialzato la testa. Non parliamo dei tifosi azzurri che grazie al suo arrivo hanno ritrovato l’entusiasmo di due anni fa e il riaccendersi delle speranze tricolori.

Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: è ‘guerra’ con la Juventus

Ci riferiamo soprattutto agli altri che avrebbero voluto di nuovo l’allenatore leccese sulla panchina della propria squadra del cuore. In particolare i tifosi della Juventus che conoscono Antonio Conte come le loro tasche.

Da calciatore l’ex centrocampista ha regalato alla squadra bianconera gli anni migliori della sua carriera: per tredici stagioni consecutive, dal 1991 al 2004 Conte ha contribuito ai successi della Juventus a suon di gol e chilometri percorsi in campo.

Antonio Conte tradisce Napoli? Il messaggio chiarisce tutto

A Torino è poi tornato grazie al presidente Andrea Agnelli che nell’estate del 2011 gli affidò il rilancio di una Juventus che stentava a ripartire dopo le macerie di Calciopoli. Detto, fatto: con il trainer salentino in panchina arrivarono tre scudetti consecutivi. Nell’estate del 2014 avvenne la rottura, traumatica, a ritiro estivo già iniziato.

E da allora non c’è estate senza che il nome di Conte venga accostato al club bianconero. Anche sei mesi fa quando la dirigenza cercava un nuovo allenatore al posto di Allegri. Conte in un’intervista concessa alla giornalista Francesca Fagnani fece capire di non attendere altro che una chiamata da Torino, una telefonata che alla fine non è mai arrivata. E ora i tifosi bianconeri masticano amaro: “Lui si è proposto ogni anno alla Juventus che però non l’ha più preso in considerazione. E i risultati si vedono…“.