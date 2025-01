Tremendo infortunio e stagione finita: hanno perso il loro top player | Corsa scudetto a rischio

Un incidente di una certa entità impedirà a un grande giocatore di scendere in campo fino al termine della stagione. Un problema serio

Ormai tutti i club del mondo devono fare i conti con gli infortuni. Chi più e chi meno, chi prima e chi dopo è costretto a rinunciare a calciatori importanti della propria rosa per un lungo periodo di tempo.

Guardando solo alla nostra Serie A quasi non si contano i giocatori che a causa di un destino avverso sono rimasti lontani dai campi per mesi, nei casi peggiori addirittura per anni. In questo campionato due squadre particolarmente toccati dalla sfortuna sono le due torinesi, Juventus e Torino.

I bianconeri hanno perso per quasi tutta la stagione il difensore più forte presente in rosa, il brasiliano Gleison Bremer. Destino ancora più beffardo per i granata, disperati a causa del grave infortunio che ha tolto di mezzo il fulcro dell’attacco, Duvan Zapata.

La malasorte non ha risparmiato neanche l’Atalanta, che ha dovuto fare a meno a dieci giorni dall’inizio del campionato del numero nove titolare, Gianluca Scamacca, prontamente rimpiazzato dalla società con Mateo Retegui acquistato in fretta e furia dal Genoa.

Grave infortunio, non può più giocare: cosa può succedere

Spostandoci altrove, ad esempio in Premier League, non è che i grandi club se la stiano passando meglio dei nostri, tutt’altro. Fino a qualche giorno fa Pep Guardiola denunciava il numero spropositato di infortuni che hanno falcidiato la rosa del Manchester City.

Molto più grave però è quanto accaduto qualche ora fa ai londinesi dell’Arsenal. I Gunners, oltre al danno dell’eliminazione dalla Coppa d’Inghilterra per mano del Manchester United, hanno incassato anche la più atroce delle beffe.

Un ko pesantissimo, sfuma il sogno Premier: i dettagli

Uno dei pezzi da novanta dell’organico dell’Arsenal, il centravanti della Selecao Gabriel Jesus, è dovuto uscire in barella in seguito a un durissimo scontro di gioco con il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes.

Ancora non è nota la reale entità dell’infortunio: la certezza è che Jesus sarà sottoposto ad alcuni esami diagnostici che dovranno valutare la gravità dei danni riportati. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha già preannunciato il probabile arrivo di un sostituto durante questa sessione di mercato. Per Gabriel Jesus si teme la rottura dei legamenti.