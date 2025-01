“Non ne sapevo niente”: Sinner lo ha ammesso in diretta | Ha organizzato tutto lo sponsor

Jannik Sinner ha iniziato con il piede giusto la sua avventura agli Australian Open. E una novità delle ultime ore lo ha spiazzato

La sicurezza e la solidità con la quale Jannik Sinner si è sbarazzato dell’insidioso giocatore cileno Nicolas Jarry fanno lasciano intendere come il tennista altoatesino, numero uno del ranking Atp, sia intenzionato a concedere il bis agli Australian Open.

Il campione uscente del primo torneo del Grande Slam potrà sfruttare in pieno una parte di tabellone tutt’altro che impossibile: fino all’eventuale finale in programma domenica 26 gennaio l’atleta azzurro non incontrerà nessuno dei suoi avversari più temibili.

Sullo sfondo dell’evento agonistico continua però a tenere banco la vicenda legata al doping e all’ormai arcinoto caso Clostebol. Nel rispondere alle domande, peraltro inevitabili, dei giornalisti in merito all’udienza fissata a metà aprile davanti ai giudici del TAS, Sinner è apparso piuttosto teso e preoccupato.

“Non è facile giocare con questa spada di Damocle sulla testa – ha confessato il numero uno al mondo -, ma io conosco la verità e so come sono andate le cose. Se temo una squalifica? Non vedo perché dovrei, chi è innocente non può avere paura“.

Jannik Sinner, il sorriso ritrovato: tutti i dettagli

Il mese di aprile è comunque lontano e in questi novanta giorni che lo separano dall’atteso e in parte temuto verdetto Jannik Sinner saprà concentrarsi solo sui tanti e prestigiosi impegni agonistici che lo vedranno protagonista.

A cominciare dai prossimi turni degli Australian Open per passare ai successivi tornei in terra americana, fino ai primi impegni sulla terra battuta. Nel corso dell’incontro con i giornalisti c’è stato anche spazio per qualche parentesi allegra e divertente.

Jannik Sinner, la rivelazione fa sorridere tutti: ecco di che si tratta

Su tutte quella relativa alle sue nuove scarpe personalizzate sulle quali spicca il disegno di una simpatica volpe rossa. Sarà forse un riferimento ai suoi capelli rosso fuoco che da sempre lo caratterizzano? A quanto pare il fuoriclasse di San Candido era del tutto all’oscuro di questa iniziativa.

Sinner ha infatti rivelato di non avere avuto voce in capitolo sul disegno delle nuove scarpe personalizzate: “Se ho scelto io il disegno? No, in realtà non ne sapevo niente! È stato un regalino della Nike. Ci sta, è qualcosa di diverso“.