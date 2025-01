Tragedia in campo: si accascia a terra in diretta | È finita nel peggiore dei modi

Una carriera stroncata in una frazione di secondo. Un grande campione è rimasto a lungo privo di conoscenza dopo uno scontro di gioco

La storia dello sport è lastricata di imprese memorabili e di performance leggendarie. Sia nelle discipline individuali che di squadra sono da sempre i successi dei campioni più acclamati ad accendere la fantasia di milioni di appassionati.

Esiste però anche un lato oscuro con il quale bisogna convivere da sempre ed è legato alla pericolosità oggettiva di alcuni sport molto più rischiosi rispetto ad altri. La storia di sport come l’automobilismo e il motociclismo, oppure lo sci nelle sue specialità veloci, è purtroppo segnata da tante vite di giovani atleti spezzate all’improvviso.

In Formula Uno e nella MotoGP l’elenco dei piloti morti dal secondo dopoguerra ad oggi è così lungo da far venire i brividi. Nello sci la lista è un po’ meno corposa, ma i campioni morti su una pista di discesa libera sono comunque tanti.

Attenzione anche alla boxe: se iniziassimo a contare il numero di pugili che hanno perso la vita direttamente sul ring o per le conseguenze dei troppi colpi ricevuti in carriera non basterebbe un giorno intero ad elencarli tutti.

La tragedia si è consumata in un istante, l’incidente si poteva evitare

C’è poi uno sport che in Italia non è molto popolare, mentre è tra i più seguiti in assoluto nel Nord Europa e nel Nord America. Stiamo parlando dell’Hockey su ghiaccio, che in Paesi come il Canada è di fatto lo sport nazionale.

Un autentico fuoriclasse del calibro di Wayne Gretzky in città come Vancouver, Toronto, Montreal ed Edmonton gode della stessa popolarità di cui Lionel Messi gode in Europa e in Sudamerica.

Il campione di Hockey si è accasciato a terra, ecco perché

Anche in Scandinavia, Svezia e Finlandia su tutti, l’hockey su ghiaccio ha un seguito enorme. E proprio in Svezia si consumò il dramma, qualche anno fa, di un grande giocatore che durante una gara di campionato rischiò seriamente di perdere la vita.

Parliamo di Oscar Sundh, idolo dei tifosi e campione di altissimo livello che nel corso di un match della Swedish Ice Hockey League in seguito a uno scontro con un avversario andò addosso a una parte di plexiglass prima di cadere e di sbattere la testa sul ghiaccio. Sundh restò privo di conoscenza per un quarto d’ora prima di essere rianimato dai medici intervenuti prontamente. Ricoverato d’urgenza in ospedale riuscì a riprendersi nel giro di qualche giorno. Sundh è tornato a giocare a hockey ma la sua carriera fu segnata per sempre da quell’incidente.