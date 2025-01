L’ex Serie A ha cambiato totalmente vita: i milioni guadagnati non sono bastati | È dovuto tornare a lavorare

La parabola di un ex talento della Serie A che una volta conclusa la carriera da calciatore è finito nel dimenticatoio dovendo cambiare vita

Dai campi della Serie A all’anonimato, dalle luci dei riflettori del grande palcoscenico, ai guadagni super garantiti dal calcio che conta alla ‘pagnotta’ da portare casa con fatica tutti i giorni. Questa è la parabola di tanti calciatori che hanno lasciato il segno nel nostro campionato.

È doveroso sottolineare come solo ad un’esigua e ristretta minoranza di protagonisti del mondo del pallone, una volta appesi gli scarpini al chiodo, è concessa la possibilità di trasformarsi in opinionista televisivo soddisfatto e ben retribuito.

Altri ancora riescono ad entrare in una cerchia altrettanto ristretta, quella degli allenatori: anche tra questi c’è chi riesce a farlo ad altissimi livelli e chi invece è costretto ad arrangiarsi nelle categorie inferiori. Per il resto, tutti gli altri sono costretti a ripartire da zero.

Sono pochissimi gli ex calciatori che possono concedersi il lusso di vivere di rendita dopo aver messo la parola fine alla propria carriera. Un’élite che nulla a che vedere con il mondo dei comuni mortali obbligati a lavorare per non morire di fame.

Ex Serie A, dalle luci della ribalta alla sveglia la mattina presto

In Italia non si contano quelli che dal mondo del calcio sono stati emarginati, se non addirittura espulsi, e che per svariati motivi hanno dovuto cambiare radicalmente vita. Uno di questi è stato una stella della Cremonese all’inizio degli anni novanta.

Talento indiscusso, attirò l’attenzione di club di livello più alto dei grigiorossi: durante il suo percorso agonistico ha infatti indossato le maglie di Sampdoria, Torino e Fiorentina. Al termine della sua carriera ha poi iniziato una vita del tutto nuova e diversa dalla precedente.

Ex Serie A, di lui nessuno si è più ricordato: ecco chi è

Tutti gli appassionati di calcio ricordano ancora Riccardo Maspero, trequartista lodigiano che in quanto a talento puro aveva poco da invidiare ad altri. Ma una volta appesi gli scarpini al chiodo la sua vita ha preso un’altra strada.

È lui stesso a spiegare come e perché: “Ad un certo punto più nessuno mi ha cercato. Sono stato dimenticato. Allora sono entrato nel mondo del lavoro vero“. Maspero ha infatti avviato un’attività imprenditoriale, aprendo un’azienda che realizza carrelli elevatori. Nel mondo del calcio è rimasto ma solo tra i dilettanti.