“Balotelli al posto di Lukaku”: tifosi in rivolta | Lo hanno annunciato così

Se Balotelli giocasse nel Napoli al posto di Lukaku? Sembra fantascienza ma non è così, la polemica esplode tra i tifosi azzurri e non solo

Una suggestione, forse una semplice provocazione o magari un’ipotesi più che concreta. Quella che sta circolando da qualche ora sui social è un’opzione di mercato che ha scatenato un autentico tsunami. Una gigantesca onda anomala di polemiche e invettive.

Mario Balotelli al posto di Romelu Lukaku al Napoli, questa è la ‘bomba’ di mercato che è stata sganciata da uno degli amici più cari del trentaquattrenne attaccante bresciano. Super Mario come tutti sanno è stato ingaggiato dal Genoa poco più di un mese fa.

Arrivato in rossoblù a parametro zero l’ex centravanti di Milan, Inter e Manchester City ha firmato un contratto che prevede la rescissione unilaterale da parte del club ligure. E negli ultimi giorni le voci in tal senso si sono fatte insistenti.

Lukaku è stato invece uno degli acquisti più costosi del Napoli nell’ultima campagna acquisti estiva: per convincere il Chelsea a cedere e per accontentare le richieste di Antonio Conte il presidente De Laurentiis ha sborsato una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Balotelli come Lukaku? Il confronto è impietoso

Tra i due attaccanti c’è una differenza di età di tre anni a favore del belga e soprattutto un rendimento in campo diametralmente opposto. Il contributo di Balotelli nella sua finora breve esperienza sotto la Lanterna è inesistente.

Lukaku a Napoli pur senza brillare più di tanto ha realizzato sei gol e messo lo zampino in parecchi gol realizzati dai suoi compagni in questo girone d’andata. È anche grazie all’ex centravanti di Chelsea ed Inter che la squadra azzurra ha conquistato il primo posto in classifica.

Super Mario al posto di Big Rom, ecco tutta la verità

L’autore di quella che a tutti gli effetti è solo una provocazione è il noto blogger e youtuber ‘Damiano Er Faina’, noto tifoso della Lazio e amico di tantissimi calciatori, tra i quali lo stesso Balotelli. Una sua frase pubblicata su X ha scatenato un’autentica bufera.

“Lo dico? Ok lo dico. Balotelli al posto di Lukaku ed il Napoli avrebbe 5/6 punti in più in classifica. L’ho detto!“. Immediata e prevedibile la reazione di tifosi e appassionati, che di fatto all’unanimità hanno bollato come ‘ridicola’ un’opzione simile.