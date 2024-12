Ricoverato d’urgenza in ospedale: la sua vita a rischio | Tifosi col fiato sospeso

Il mondo del calcio ha vissuto diversi drammi negli ultimi anni, tra giocatori morti e altri che hanno rischiato di perdere la vita

Ormai è un elenco sterminato. Il numero dei calciatori che negli ultimi tempi hanno rischiato seriamente di perdere la vita o che purtroppo l’hanno persa è aumentato in misura inquietante. Un crescendo allarmante che ha sollevato diversi interrogativi.

Fino a quando si tratta di ex calciatori di una certa età è più comprensibile, ma nel momento in cui sono giovani atleti in attività ad accusare gravi problemi al cuore c’è da porsi qualche legittimo quesito.

Da Piergiorgio Morosini a Christian Eriksen per finire con Edoardo Bove: sono questi i tre casi più eclatanti degli ultimi anni con una differenza fondamentale: mentre per l’ex centrocampista del Livorno non ci fu niente da fare, il centrocampista danese e quello della Fiorentina hanno recuperato alla grande.

Il capitano della Danimarca è tornato in campo grazie a un defibrillatore che gli è stato inserito sottopelle, stesso percorso che attende il talento cresciuto nella Roma. Nessuno dei due però potrà più giocare in Italia, secondo quanto recitano le norme sulla salute e la sicurezza degli atleti.

Ricoverato d’urgenza, gravi problemi di salute: i dettagli

Un evento drammatico molto simile si è verificato proprio nei giorni delle festività natalizie, stavolta in Sudamerica dove una stella del calcio colombiano è alle prese con un momento a dir poco delicato.

Stiamo parlando di Luis Diaz, ventottenne attaccante dei ‘Cafeteros’ e del Liverpool, quest’anno dominatore in Premier League anche grazie ai suoi gol. Diaz è stato raggiunto da una notizia che non avrebbe mai voluto ascoltare.

Il calcio colombiano è in ansia, il ricovero in ospedale è già avvenuto

Non è però il calciatore dei ‘Reds’ ad essere vittima di gravi scompensi cardiaci, ma il padre. Stiamo infatti parlando di Manuel Diaz, cinquantotto anni, che poco più di un anno fa fu vittima di un rapimento durato quasi due settimane.

Diaz senior è stato ricoverato in un ospedale specializzato in Colombia dopo aver accusato dei forti dolori al petto. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una serie di controlli approfonditi per verificare se e quanto il cuore sia coinvolto. L’attaccante del Liverpool sta seguendo ora per ora l’evolversi della situazione.