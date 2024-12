“È appena giunta la triste notizia”: calcio italiano con il lutto al braccio | La società lo annuncia così

Un nuovo evento luttuoso scuote il mondo del calcio. Si tratta di una notizia che mai nessun appassionato e tifoso avrebbe voluto ascoltare

Ci risiamo. Il calcio italiano ancora una volta è costretto a fare i conti con la perdita di uno dei suoi protagonisti. Proprio nei giorni delle festività natalizie arriva la notizia di un lutto che colpisce una grande comunità di tifosi.

Perché il grande calcio non è solo quello dei campioni idolatrati e strapagati, ma anche se non soprattutto lo sport praticato da coloro che diventano il simbolo di appartenenza di una città o di una comunità urbana, piccola o grande che sia.

In certi casi il dolore è ancora più insopportabile e difficile da superare. Come in questo caso, quando si era venuto a creare un legame fortissimo tra chi è venuto a mancare e la tifoseria locale. Il lutto in vicende del genere è molto più pesante da sostenere.

Ed è proprio quanto accaduto qualche giorno fa in Toscana nella cittadina di Volterra, comune di poco meno di diecimila abitanti in provincia di Pisa. Se n’è andato uno dei suoi cittadini e sportivi più amati e ben voluti da tutti.

Calcio italiano in lutto, la notizia sconvolge tutti

La ridente cittadina toscana ha infatti detto addio a Massimiliano Carmignani, calciatore e dirigente sportivo, scomparso all’età di 60 anni qualche giorno fa. A dare notizia della grave perdita per tutta la città di Volterra è stata l’Asd Saline 1928.

“È appena giunta la triste notizia della prematura scomparsa di Massimiliano Carmignani, apprezzato calciatore e dirigente sportivo nativo di Volterra al quale la nostra società è stata molto legata”.

Calcio italiano in lutto, lo ricordano tutti con affetto

Anche un altro club, l’Asd Volterrana 2016, lo ha voluto ricordare con uno struggente comunicato: “Il nostro club si stringe al dolore per la perdita di Massimiliano. Era una persona speciale, sempre pronta a dare il suo contributo con entusiasmo e passione, e la sua perdita lascia un vuoto profondo in tutti noi”.

Infine non poteva mancare la nota ufficiale del sindaco di Volterra, Giacomo Santi, che ha sottolineato il dolore provato da tutta la comunità: “Questo Natale ha portato con sé un dolore profondo per tutta la nostra comunità. Massimiliano è andato via prematuramente, lasciando un vuoto che colpisce tutte e tutti noi. Alla famiglia Carmignani desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e il mio affetto“.