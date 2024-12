“Dobbiamo farlo di nascosto”: il piano segreto è già in atto | A rimetterci è la Serie A

Il campionato di Serie A rischia di perdere un suo grande protagonista. La cessione sembra imminente, si sta trattando in segreto

La Serie A riparte di slancio dopo il Natale. Tra le ultime gare del girone di andata e le prime di quello di ritorno il nostro campionato sta entrando sempre più nel vivo. Giovedì prossimo tra l’altro aprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato.

Un mese di trattative che si preannuncia molto più intrigante e movimentato del solito, trenta giorni caratterizzati da svariate potenziali operazioni di primo piano sia in Italia che all’estero che vedranno coinvolti calciatori di alto livello.

Limitandoci alla nostra Serie A si moltiplicano le indiscrezioni relative ad alcune partenze eccellenti. Si va dal centrocampista olandese del Milan, Tijjani Reijnders, obiettivo dichiarato del Manchester City, al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che piace in Spagna e in Turchia.

Ed è proprio quello giallorosso uno dei club più attivi, stando alle ultime voci. Il presidente Dan Friedkin vuole rivoluzionare la rosa iniziando già nel mese di gennaio. Tanto che un buon numero di senatori potrebbe lasciare la Capitale nei primi giorni del 2025.

Serie A, l’addio del fuoriclasse fa discutere: tutti i dettagli

Il cartello dell’incedibilità a Trigoria riguarda solo un nucleo ristretto di calciatori, tra i quali non è compreso Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino, per il quale tra qualche settimana scatterà il rinnovo automatico, percepisce un ingaggio fuori misura per i parametri della società.

Il presidente Dan Friedkin sa che il futuro della Joya è una questione che va risolta prima della conclusione del mercato invernale. Gli agenti dell’ex stella di Palermo e Juventus hanno raccolto alcune manifestazioni di interesse che potrebbero trasformarsi in proposte concrete.

La Serie A perde un protagonista, l’annuncio gela i tifosi

Al netto dei rumors circolati qualche ora fa secondo cui Dybala sarebbe disposto a spalmare il suo ricco ingaggio su più stagioni, dalla Turchia giungono dichiarazioni molto importanti che lasciano immaginare un finale della storia completamente diverso.

L’allenatore del Galatasaray, l’ex centrocampista Okan Buruk, ha così risposto a una domanda formulata dai giornalisti locali sul futuro dell’attaccante argentino della Roma: “Dybala? È un giocatore molto prezioso. Ogni tecnico lo vuole. Se stiamo facendo qualcosa, lo dobbiamo fare di nascosto“. Parole nette e inequivocabili, i tifosi romanisti tremano.