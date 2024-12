90 milioni di buoni motivi per lasciare il Milan: è tutto deciso | Con quei soldi ne prendono tre

Il mercato di gennaio sta per iniziare e il Milan sarà uno dei club più attivi sia in entrata che in uscita. Tifosi con il fiato sospeso

Mai come in questa occasione il mercato invernale rischia di regalare colpi di scena a ripetizione. Una sessione che si preannuncia in totale controtendenza rispetto all’ultima in cui il grande protagonista fu l’immobilismo.

Giovedì 2 gennaio aprirà una sessione di trattative in cui ogni opzione potrebbe concretizzarsi, anche le più clamorose. Società come Roma, Napoli, Juventus e Milan sono pronte a chiudere operazioni importanti sia in entrata che in uscita.

L’interesse e l’attenzione di esperti e tifosi è focalizzata soprattutto sui rossoneri che second alcune voci circolate negli ultimi giorni potrebbero addirittura stravolgere il proprio organico o comunque cedere almeno un pezzo da novanta.

I nomi più gettonati sono quelli di Rafael Leao e Christian Pulisic, attualmente fermi ai box per infortunio. Ma nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi a dir poco sensazionale, uno scenario che molti sostenitori milanisti respingono sdegnati.

Milan, Fonseca non ci può fare niente

Dall’Inghilterra i principali quotidiani sportivi raccontano di un’imminente maxi offerta del Manchester City per un pezzo da novanta della rosa milanista. Si tratta del giocatore attualmente più in forma tra i cosiddetti titolarissimi.

Con un suo gol ha deciso la difficile sfida del Bentegodi contro il Verona, regalando tre punti preziosi al Milan. Ma Tijjani Reijnders a forza di grandi prestazioni ha attirato su di sé l’interesse di grandi club europei.

Milan, la cessione è imminente: decidono Ibra e Cardinale

Sono proprio i Citizens in crisi ad avere pronta l’offerta irrinunciabile di 90 milioni di euro per il centrocampista olandese. Guardiola considera Reijnders il giocatore ideale per costruire un centrocampo più completo e di qualità. I tifosi del Milan però non ci stanno e sui social hanno iniziato a far sentire la propria voce.

I ‘no’ alla cessione dell’ex Az Alkmaar superano di gran lunga coloro i quali sostengono che il Milan potrebbe reinvestire i 90 milioni incassati acquistando già a gennaio almeno tre giocatori di livello per completare la rosa. E mentre la polemica infuria sulle piattaforme social il presidente Cardinale e Zlatan Ibrahimovic riflettono su un’eventuale cessione di Reijnders. Ci attende un mese di gennaio a dir poco infuocato.