L’Italia dello sport perde una figura di spicco: doloroso addio ad una leggenda | Società in lutto

Un altro grave lutto scuote il mondo dello sport. Una perdita molto pesante colpisce un’intera comunità, lacrime e commozione tra i tifosi

Ennesimo lutto nel mondo dello sport. Purtroppo ormai quasi non si contano più, tutti i giorni c’è una sorta di tragico elenco di persone che appartengono al mondo dello sport e che ci lasciano. Purtroppo a qualsiasi età.

Sono infatti sempre di più le persone che se ne vanno all’improvviso ancora in giovane età. Accade fin troppo spesso e intere comunità di tifosi e appassionati di sport si ritrovano a piangere la loro scomparsa.

Allenatori, dirigenti, atleti: purtroppo la malattia e la morte non risparmiano nessuno e tutto ciò che rimane è il dolore di chi resta a piangere la scomparsa di una persona cara. In tutti gli sport ormai sono eventi che si verificano tutti i giorni o quasi.

Non esiste disciplina sportiva che sia esente da lutti del genere. E quanto accaduto nelle ultime ore ha creato un vuoto incolmabile nella comunità della pallacanestro italiana che poche ore fa ha perso un suo pezzo da novanta.

Un altro lutto devasta lo sport italiano, tifosi in lacrime

Una morte improvvisa di una figura di primo piano, una scomparsa, ancora più tragica se si pensa alle modalità e alla disperazione di tutti quelli che lo conoscevano. Come già anticipato è il mondo del basket ad essere colpito.

In particolare il basket della città di Ferrara che all’improvviso perde uno dei suoi dirigenti di maggior prestigio. Stiamo parlando di Sandro Crovetti, figura storica del Basket Club ferrarese. Crovetti, che godeva di buona salute, è morto all’improvviso ad appena 65 anni.

A Ferrara il basket perde il suo mentore, la disperazione è di tutti

Ex dirigente dalla straordinaria passione e dalle capacità manageriali fuori dal comune, Crovetti ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la pallacanestro italiana di cui è stato dirigente di spessore per parecchi anni.

Carismatico, brillante, innovativo, Sandro Crovetti è stato capace di portare il basket ferrarese a livelli mai raggiunti in precedenza. Il Basket Club grazie soprattutto a lui era diventata una realtà solida e competitiva nel panorama cestistico italiano. Con lui scompare un professionista di altissimo livello e un uomo che tutti amavano. Lo sport perde un protagonista.