Tremendo lutto in casa Juventus: addio a un’icona del club | Tifosi in lacrime

Un addio improvviso, che ha lasciato tutti senza parole. È successo proprio in queste ultime ore, non c’è stato niente da fare

Un altro grave lutto scuote in profondità il mondo del calcio. Ormai non si contano le tragedie consumatesi negli ultimi anni, con un’accelerazione significativa a partire dal 2020. Dall’esplosione della pandemia e dall’avvento del Covid-19 i morti nel pianeta dello sport sono aumentati a dismisura.

Atleti giovani e meno giovani, ex campioni in età da pensione, sportivi nel pieno della propria attività agonistica: non c’è categoria che sia stata risparmiata in quest’ultimo lustro. Ed ora giunge la notizia di un altro addio doloroso.

Nella mente di tifosi e appassionati di calcio è ancora scolpita l’immagine del malore che ha colpito Edoardo Bove, un’istante che ha fatto pensare ad una tragedia ormai imminente e per lo più inevitabile.

Per fortuna il giovane centrocampista della Fiorentina ha superato al crisi cardiaca e proprio qualche giorno fa è stato dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato. Invece non c’è stato niente da fare per un ex idolo dei tifosi di Juventus e Torino.

Juventus e Torino, il dolore è comune: addio a un uomo amato da tutti

Il calcio torinese ha visto molto più spesso che altrove calciatori e dirigenti passare da una sponda all’altra del capoluogo piemontese. Leggendaria la figura di Guglielmo Gabetto, centravanti dalla limpida classe che dopo anni in bianconero divenne un pilastro del ‘Grande Torino’.

Poche ore fa ci ha invece lasciato uno storico massaggiatore che ha lasciato un segno profondo in entrambe le squadre. Per quattordici anni ha curato i muscoli dei granata, per i successivi tredici quelli dei giocatori bianconeri.

Il calcio torinese perde un punto di riferimento, il ricordo commosso di un ex allenatore

A 75 anni se n’è andato Sergio Giunta, vale a dire un pezzo significativo della storia recente di Toro e Juventus. Tra i tanti ricordi il più commovente è senza dubbio quello dell’ex allenatore granata Ezio Rossi. “Da giovane avevi giocato nella Juve, Sergio Vatta tuo grande amico ti portò al Toro nelle vesti di massaggiatore“.

“La tua professionalità, umanità, correttezza e soprattutto la tua simpatia hanno fatto di te un Grande Uomo. Sei stato lo juventino più Granata che abbia conosciuto. Ti immagino ora lassù, che finito di cenare, racconti una barzelletta o fai l’imitazione di Totò, come solo tu sapevi fare. Ciao Sergio“.