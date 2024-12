50 milioni e addio a un top player: clamoroso scippo al Milan | Il top club prepara l’assegno

La vittoria di misura e sofferta di Verona ha rinsaldato in parte la posizione di Fonseca sulla panchina del Milan. Ora c’è il mercato

Tre punti per riavvicinarsi alla zona Champions e per trascorrere un Natale un po’ più sereno. Il Milan ha espugnato il Bentegodi battendo il Verona grazie a un gol di Tijjani Reijnders e conquistato un successo di vitale importanza per il prosieguo della stagione.

Nel frattempo sta per avere inizio una sessione invernale di mercato che potrebbe riservare qualche colpo ad effetto, anche in casa rossonera. Paulo Fonseca, la cui posizione in panchina è un po’ più salda, attende novità dalla dirigenza.

Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile, clamoroso scambio con il Manchester City che prevede Rafa Leao alla corte di Pep Guardiola e Jeremy Doku a Milanello. Un’operazione molto difficile ma non del tutto impossibile.

È sempre la Premier League il campionato che guarda con particolare attenzione ai migliori talenti della nostra Serie A. I club di primo piano del campionato inglese sono pronti ad investire cifre di tutto rispetto per fare acquisti in Italia.

Milan, pronto un assegno da 50 milioni di euro: Ibrahimovic e Fonseca riflettono

Il Manchester City deve avere un radar puntato fisso su Milanello: secondo quanto riportato da alcuni portali di calciomercato infatti proprio Pep Guardiola avrebbe individuato in un giocatore rossonero il rinforzo ideale per gennaio.

Mentre le chance di uno scambio tra Leao e Doku sembrano sfumare per i costi troppo elevati prende invece corpo la trattativa tra i club per un centrocampista di altissimo livello. Guardiola per uscire dalla crisi avrebbe chiesto l’acquisto di un punto fermo del Diavolo.

Milan, assalto imminente: cosa sta per succedere

Proprio l’autore del gol vittoria del Bentegodi, Tjjani Reijnders, è entrato nel mirino dei Citizens. Il tecnico catalano è rimasto colpito dalle qualità dell’AZ Alkmaar, protagonista finora di una grande stagione.

Reijnders è cresciuto da tutti i punti di vista da quando, nell’estate del 2023, è approdato a Milanello. Miglioramenti evidenti in particolare sia nella fase realizzativa che di rifinitura. E i migliori club del Vecchio Continente si sono accorti di lui. Difficile che il Diavolo se ne primi già a gennaio, ma a fronte di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro tutto può cambiare.