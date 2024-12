“Cristiano potrebbe venire a Istanbul”: Mourinho lo ha detto veramente | È già tutto organizzato

Una voce clamorosa arriva dalla Turchia: Cristiano Ronaldo potrebbe raggiungere il suo ex allenatore José Mourinho al Fenerbahce

Da qualche giorno sta circolando una voce di mercato che se confermata avrebbe a dir poco del clamoroso: Cristiano Ronaldo sarebbe in procinto, con ogni probabilità entro la fine di gennaio, di lasciare l’Arabia Saudita per accettare la proposta shock del Fenerbahce allenato dal suo ex mentore, José Mourinho.

In base a quanto si sussurra il quarantenne fuoriclasse di Funchal avrebbe deciso di raggiungere lo Special One ad Istanbul con l’obiettivo di rimettersi in gioco in un campionato più importante e competitivo della Saudi Pro League.

Uno scenario in teoria non impossibile, alla luce dello sincero rapporto di amicizia tra i due, un legame profondo nato a Madrid nei tre anni in cui Mourinho rimase alla guida delle merengues. A parte qualche screzio spesso inevitabile tra due personalità così forti, per tutti e tre gli anni tra tecnico e giocatore è sempre corso buon sangue.

Tra l’altro per parecchi anni i due hanno anche condiviso lo stesso procuratore, il potente Jorge Mendes, dal quale Ronaldo si è poi sganciato ai tempi della trattativa con l’Al-Nassr condotta più che altro a livello familiare.

Cristiano Ronaldo da Mourinho, la voce sconvolge il mercato: tifosi in fibrillazione

La domanda in merito a un eventuale approdo di Ronaldo in Turchia è stata rivolta proprio a Mourinho nel corso di una conferenza stampa. Tra l’altro vale la pena ricordare come anche durante le due stagioni e mezza trascorse sulla panchina della Roma la stampa internazionale aveva ipotizzato un trasferimento di CR7 nella Capitale.

Un’opzione che i diretti interessati hanno sempre seccamente smentito. E questa voce di un ricongiungimento tra i due in terra turca sembra ricalcare in grandi linee lo schema già applicato in chiave giallorossa.

Cristiano Ronaldo, possibile ritorno alla corte dello Special One? La risposta non lascia dubbi

Di fronte alla domanda postagli da un cronista locale, lo Special One ha replicato con la sua proverbiale schiettezza: “Cristiano potrebbe venire a Istanbul a mangiare perché è proprio in mezzo alla strada tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O magari viene a trovare il suo vecchio amico Jose, possiamo mangiare al mio hotel!“.

Secondo Mourinho, quello che può fare CR7 a Istanbul è sedersi intorno a una tavola apparecchiata e gustare le specialità gastronomiche locali. Nessun trasferimento al Fenerbahce, salvo miracoli.