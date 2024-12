Balotelli, contratto strappato con il Genoa: addio immediato alla Serie A | Lo hanno annunciato in diretta

Mario Balotelli ha cercato e ottenuto grazie al Genoa l’ultima chance di giocare in Serie A. Ma emergono già i primi problemi

Voleva a tutti i costi giocarsi un’ultima occasione, la possibilità di tornare in Serie A, convinto com’era di poter incidere ancora e di lasciare il segno. Alla fine Mario Balotelli ha ottenuto la chance di fare ritorno in Italia, dopo le ultime avventure non proprio esaltanti in Turchia e in Svizzera.

Alla fine l’attaccante bresciano è riuscito a guadagnarsi l’occasione così tanto desiderata, firmando alla fine di ottobre un contratto con di otto mesi con il Genoa, all’epoca allenato da Alberto Gilardino.

In questa circostanza però la ‘dea bendata’ ha voltato subito le spalle a Super Mario il quale non ha avuto il tempo di godersi il ritorno sul palcoscenico della Serie A. Proprio l’allenatore che lo aveva richiesto e fortemente voluto è stato esonerato.

Addio a Gilardino, al suo posto l’ex centrocampista di Arsenal, Juventus ed Inter, Patrick Vieira. Di fatto uno dei ‘nemici’ storici di Balotelli fin dai tempi in cui entrambi indossavano la maglia nerazzurra.

Balotelli, l’addio è definitivo: annuncio ufficiale

Con la gestione di Vieira il ruolo di Balotelli ha perso quella centralità che forse Gilardino gli avrebbe garantito. In questi due mesi l’ex centravanti di Inter, Milan, Manchester City e Liverpool ha collezionato solo 5 presenze con zero gol all’attivo.

Non è un caso che negli ultimi giorni abbiano iniziato a circolare voci e indiscrezioni relative alla possibile rescissione, come del resto prevede una clausola a favore del Genoa inserita nel contratto siglato alla fine di ottobre.

Balotelli lascia il Genoa, il suo grande amico fa chiarezza

In realtà nonostante l’inizio in salita Super Mario non ha la minima intenzione di lasciare il Genoa con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. A darne conferma è uno che lo conosce molto bene, sia su piano professionale che umano.

‘Damiano Er Faina‘, ormai celebre conduttore e ideatore di podcast di argomento prettamente calcistico, ha fatto chiarezza sull’argomento: “Balotelli vuole rescindere con il Genoa? Assolutamente no, anche se lui quando è arrivato non sapeva nulla di Gilardino né tanto meno di Vieira. Ho parlato con lui e garantisco che in questo momento non è prevista un’ipotesi di questo genere“.