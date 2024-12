“Non gliene può fregar di meno”: Sinner rinnega il suo paese | Dimostra di non essere italiano

Riesplode una vecchia polemica sulla nazionalità di Jannik Sinner. Il campione altoatesino è accusato di scarso attaccamento all’Italia

Più vince e più fa professione di umiltà. Jannik Sinner è unico anche nei comportamenti fuori dal campo, come sottolineano sempre tutti quelli che lo conoscono o che in qualche modo hanno a che fare con lui.

Equilibrio, umiltà, voglia di migliorare senza mai montarsi la testa. Questo è il segreto del tennista italiano più forte di sempre, che non pago di quanto ottenuto quest’anno ha programmato un 2025 ancora più esaltante.

A gennaio Sinner proverà a bissare il successo ottenuto agli Australian Open dodici mesi fa. Un passaggio obbligato prima di concentrarsi sugli obiettivi più ambiziosi. Non c’è stato alcun annuncio in proposito, ovviamente, ma a quanto pare il campione di San Candido punterà con decisione due tornei in particolare: gli Internazionali d’Italia e Wimbledon.

In attesa di tornare in campo nel 2025 grande spazio alle dichiarazioni del presidente della Federazione, Angelo Binaghi. Il quale è tornato su una vecchia polemica riguardo alla presunta scarsa italianità di Sinner.

Sinner è poco italiano? Gli indizi parlano chiaro

Secondo Binaghi Sinner dimostra davvero di non avere molto a che fare con alcuni vizi italici, come ad esempio la voglia di apparire a tutti i costi: “Jannik è un ragazzo simpaticissimo, ma a lui di stare davanti a un microfono o a una telecamera non gliene può fregar di meno. Anche in questo è poco italiano“.

Insomma, il campione altoatesino è una vera mosca bianca: “Certi suoi colleghi farebbero a gara per partecipare a certe trasmissioni, a lui ce lo devi portare con la forza. Chiedetelo a quelli di Porta a Porta quante volte lo hanno invitato, oppure a Sanremo. Niente: a questo ragazzo di apparire non gliene frega niente“.

Sinner, ecco qual è il segreto del suo successo: così è diventato imbattibile

Binaghi insiste ancora sulle qualità uniche di Sinner: “Jannik ha qualcosa di speciale. Che cosa? La forza mentale, la cultura del lavoro, il senso del dovere e del sacrificio, l’ossessione di migliorarsi. In questo sì, è ben poco italiano. Questa sua professionalità ha fatto la differenza“.

Sarà anche poco italiano per le ragioni sopra elencate, ma Sinner ha dimostrato in più occasioni il suo viscerale attaccamento ai colori azzurri. Nelle Finals di Coppa Davis ha sostenuto tutti i suoi compagni con una partecipazione a dir poco straordinaria. In questo sì, è molto italiano.