La tragedia ha colpito il paese: la società in lutto | I medici non hanno potuto nulla

Un altro gravissimo lutto, l’ennesimo che ha colpito un’intera comunità. Il club piange la scomparsa di una giovane amata da tutti

L’appuntamento che tutti vorremmo rinviare il più possibile purtroppo arriva spesso assai prima del previsto. Non ci si abitua mai al dolore e alla sofferenza per una persona amata che scompare all’improvviso senza una ragione e ci lascia per sempre.

Restiamo soli con il cuore in pezzi e la rabbia per una giovane vita stroncata quasi sul nascere. Non c’è rimedio, non esiste alcun tipo di atto o gesto consolatorio di fronte a determinate tragedie. Perché alla fine di questo si tratta, di una tragedia da tutti i punti di vista.

Il mondo dello sport, in questo caso il calcio, si sente coinvolto e partecipe anche quando come in questo caso la vita che è stata così bruscamente e ingiustamente spezzata non apparteneva direttamente al suo ambiente.

L’umanità e il sostegno sincero alle persone che si disperano per la più grave e insopportabile delle perdite restituiscono a un gioco come il calcio i valori più profondi e genuini che si stanno ormai perdendo una volta per tutte.

Una tragedia immane, purtroppo non ce l’ha fatta: tutta la città è in lutto

Quanto accaduto qualche giorno fa ha sconvolto un’intera comunità, un popolo generoso e sincero come quello abruzzese. In questi giorni l’umore che si respira a Pescara è il peggiore possibile e non potrebbe essere altrimenti alla luce di quanto è accaduto.

Una studentessa di liceo di soli 15 anni, Sofia, che qualche giorno fa era stata travolta e investita da un suv, purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirata all’ospedale dov’era stata ricoverata d’urgenza. La notizia della morte della ragazza ha sconvolto l’intera cittadinanza pescarese.

Tragedia senza uguali, anche il calcio si mobilita: il comunicato del Pescara

Anche il Pescara ha partecipato al dolore inenarrabile della famiglia della giovane Sofia e al lutto cittadino. Il comunicato di cordoglio del club è stato fatto proprio da tutti i sostenitori biancoazzurri.

“Con profonda tristezza, ci uniamo al dolore per la perdita della giovane Sofia, tragicamente scomparsa a soli 15 anni. Il suo sorriso e la sua gioia di vivere rimarranno per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore ci sentiamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari. Che Sofia possa riposare in pace e che il suo ricordo ci accompagni sempre“.