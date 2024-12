“La Juventus è nei guai”: tutta colpa di Thiago Motta | Lo scaricano in diretta

Il nono pareggio in quindici giornate della Juventus scatenano rabbia e preoccupazione tra i tifosi bianconeri. Motta sul banco degli imputati

Un altro sconfortante e deprimente pareggio. La rinnovata Juventus per la quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha investito l’estate scorsa quasi 200 milioni di euro rischia di dovere abbandonare i sogni scudetto dopo appena quindici giornate di campionato.

Contro il ‘suo’ Bologna l’allenatore bianconero Thiago Motta ha inanellato il nono pareggio a fronte di sole sei vittorie: un ruolino di marcia non in linea con le ambizioni e le aspettative della società alla vigilia della nuova stagione.

I tifosi juventini rimasti finora in attesa degli eventi, dopo il rocambolesco 2-2 ottenuto in rimonta contro i felsinei, hanno invaso i social di feroci critiche nei confronti della dirigenza e dello stesso tecnico italobrasiliano.

Da più parti si fa notare una certa disparità di trattamento con Massimiliano Allegri, considerato quasi un reietto da molti sostenitori bianconeri. Al contrario di Motta nei confronti del quale viene sottolineato un atteggiamento molto più indulgente.

Juventus, i problemi aumentano: non è solo colpa dei giocatori

Sta di fatto che a quatto giornate dal giro di boa la Juventus ha in classifica nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Con una squadra di certo meno forte e competitiva di quella attuale Allegri aveva ottenuto risultati di gran lunga migliori.

Ad aggiungere benzina sul fuoco ha poi pensato l’ex bandiera per eccellenza del club bianconero, vale a dire Alex Del Piero. ‘Pinturicchio’, nel corso di un’intervista rilasciata al network americano CBS, ha sottolineato i problemi attraversati dalla squadra.

Juventus, così non va: anche Del Piero contro Thiago Motta

“La Juventus è nei guai – attacca l’ex attaccante -. Ci sono tante assenze, un altro infortunio come quello capitato a Cambiaso non può non creare tanti problemi. In questo momento l’ex genoano è un giocatore insostituibile per questa squadra“. In effetti l’ex allenatore del Bologna si ritrova sempre con gli uomini contati.

Secondo Del Piero la squadra bianconera rischia di non essere più percepita come una grande: “La Juventus è nei guai perché le squadre che giocano contro di lei si stanno sentendo a proprio agio, credono di poter vincere. Il problema principale è che le altre squadre non hanno paura dei bianconeri e su questo Thiago Motta deve lavorare“.