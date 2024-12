Guadagnava i milioni, oggi ha pochi euri sul conto: l’ex Serie A ha perso tutto | Dilapidato un patrimonio

Un altro ex talento che ha giocato in Serie A è andato incontro a parecchi problemi economici. Per un periodo ha conosciuto la povertà

Non sono pochi, purtroppo, i calciatori che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo faticano a gestire al meglio quanto guadagnato nel corso della propria carriera. E che proprio per questa ragione si ritrovano all’improvviso poveri e pieni di debiti.

Se dovessimo stilare un elenco di tutti coloro che dopo aver calcato i campi della Serie A sono rimasti a lungo intrappolati in gravi problemi economici avremmo bisogno di un libro delle dimensioni di un dizionario.

Uno dei casi più eclatanti ma forse meno noti è quello di un ex attaccante africano che nel suo Paese è considerato una sorta di leggenda vivente, mentre in Italia ha disputato stagioni di buon livello con la maglia dell’Udinese.

Sono passati più di quindici anni dalla sua ultima apparizione nel campionato italiano, ma il nome di questo funambolico attaccante ghanese è ben scolpito nella memoria di tifosi e appassionati di calcio, in particolare quelli friulani.

Ex Serie A ridotto sul lastrico, dal lusso sfrenato alla miseria: tutti i dettagli

Il nostro uomo è l’ex stella della Nazionale ghanese Asamoah Gyan, un passato nel Modena in Serie B e poi a Udine in A per due stagioni consecutive. Gyan viene ricordato per una mancata impresa, ossia per aver fallito ai quarti di finale contro l’Uruguay il rigore che avrebbe portato il Ghana in semifinale di Mondiali del 2010.

Ciononostante l’ex bianconero in patria è ancora considerato un mito, senza dubbio il miglior attaccante della storia del calcio ghanese. Tutto questo però non è basato a garantirgli il benessere e la ricchezza per gli anni a venire.

Serie A, un salto all’indietro nella miseria: colpa di una causa miliardaria

A causare il tracollo economico di Gyan, che aveva accumulato ricchezze notevolissime, è stata la causa di divorzio dalla moglie. La sentenza emessa dal tribunale nei suoi confronti fu durissima: oltre a versare all’ex consorte un’ingente somma di denaro dovette cederle due automobili costose, una stazione di servizio, un distributore di benzina e due appartamenti di lusso.

In più è stato obbligato a versare duemila euro al mese per il mantenimento dei figli. Asamoah Gyan oggi ha riacquisito un tenore di vita più che decoroso ma per un periodo sul suo conto erano rimasti appena 724 euro.