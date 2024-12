Theo Hernandez, scoppia la bomba dopo il video della violenza: la denuncia della moglie | Vogliono portarlo in tribunale

Un nuovo scandalo rischia di travolgere Theo Hernandez. Il terzino del Milan è in crisi anche a causa dello scarso rendimento in campo

Qualche settimana fa il noto giornalista e conduttore Massimo Giletti ha lanciato una vera e propria ‘bomba’, annunciando di avere in mano un video in cui si vede un famoso calciatore di una delle due squadre di Milano aggredire brutalmente una ragazza.

Giletti non ha voluto rivelarne l’identità, promettendo però di farlo in un secondo momento. Lo showman piemontese è stato però bruciato sul tempo da un assai celebre e molto discusso ex fotografo di moda.

Stiamo parlando di Fabrizio Corona il quale non più tardi di un paio di giorni fa ha fatto il nome del calciatore protagonista di questa brutale e vile aggressione e ha pure diffuso il video incriminato.

Nelle immagini si vede un uomo aggredire una donna ma a in realtà non si tratterebbe affatto del calciatore nominato dallo stesso Corona. Il mistero dunque si tinge di giallo e la sensazione è che non finirà presto- È probabile infatti che tale vicenda possa concludersi in un’aula di tribunale.

Theo Hernandez, dalla difesa al contrattacco: il messaggio è durissimo

Il nome indicato dall’ex paparazzo è quello di Theo Hernandez. A Milano, soprattutto sulla sponda rossonera, non si parla d’altro. La stragrande maggioranza dei tifosi milanisti ha preso le difese del calciatore francese, così come la sua compagna Zoe Cristofoli.

Non è un periodo facile per Theo Hernandez. Il terzino sinistro del Milan reduce da un’annata disputata ad alti livelli in questo primo segmento di stagione ha offerto un rendimento di gran lunga inferiore alle attese.

Theo Hernandez, questa vicenda non finisce qui: scattano le denunce

Come se non bastasse, l’ex giocatore del Real dovrà ora difendersi da queste accuse. In realtà come annunciato dalla compagna, la modella e influencer Zoe Cristofoli, Theo Hernandez è intenzionato a passare al contrattacco.

Nei prossimi giorni la coppia procederà con una denuncia per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona. Al di là del fatto che il video incriminato non mostri nulla che possa riguardare Theo Hernandez, il danno d’immagine nei suoi confronti è stato fatto. Ora i tifosi del Milan sperano che il loro beniamino torni a fare la voce grossa in campo, il Diavolo ne ha un disperato bisogno.