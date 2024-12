Addio immediato al club: il tecnico presenta le dimissioni | Rinuncia a soldi e contratto

L’istituto delle dimissioni è da sempre assai poco frequentato, anche nel mondo dello sport. Con qualche lodevole e mirabile eccezione

In ogni ambito lavorativo, dall’imprenditoria alla politica passando per il mondo dello sport, c’è un istituto che pochissimi hanno il coraggio di frequentare ed è quello delle dimissioni. Non c’è manager di azienda, ministro di un governo o dirigente di una società sportiva che anche a fronte di pessimi risultati conseguiti decida autonomamente di farsi da parte.

Soffermandoci sul mondo dello sport sono molto rari i casi in cui un direttore generale o un allenatore abbia deciso di dimettersi, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. Nel calcio italiano ad esempio il caso più recente è quello di Maurizio Sarri.

Il tecnico di Figline Valdarno nella scorsa primavera lasciò di sua iniziativa la panchina della Lazio per una serie di concause e di contrasti non più sanabili con una parte dello spogliatoio e probabilmente con il presidente Lotito. Sarri rinunciò così sia al contratto che all’ingaggio garantitogli dal club capitolino.

Nell’estate del 2021 Antonio Conte disse addio all’Inter fresca di scudetto in quanto non accettava la politica di cessioni della società, peraltro necessaria a tenere in ordine il bilancio. In quel caso però non si può parlare di dimissioni legate a risultati scadenti, quanto di strappo non ricucito tra allenatore e proprietà.

Addio immediato, arrivano subito le dimissioni: è una novità assoluta

Quanto accaduto qualche giorno fa invece rappresenta quasi un ‘unicum’ in ambito sportivo. Un allenatore di grido, un professionista considerato tra i migliori in assoluto, dopo una pesante sconfitta rimediata dalla sua squadra ha deciso di dimettersi.

Lo sport in questione tra l’altro non è il calcio ma il basket, che nel nostro Paese non trova purtroppo un’adeguata valorizzazione da parte dei media. È accaduto che il coach di una grande tradizionale della pallacanestro italiana ha lasciato all’improvviso il suo incarico.

Addio immediato, non se l’aspettava nessuno: le dimissioni sono ufficiali

In seguito alla sconfitta rimediata contro l’Alba Berlino in Eurolega il coach della Virtus Bologna, Luca Banchi, ha comunicato le sue dimissioni prima alla squadra e poi alla società. Banchi ha così rinunciato all’ingaggio e al contratto in essere assumendosi in toto la responsabilità di una serie di risultati negativi.

Un gesto assai raro nel mondo dello sport, una mossa che i tifosi delle ‘V’ nere hanno apprezzato. Banchi è stato infatti elogiato su tutte le piattaforme social in cui parecchi tifosi gli hanno anche rivolto i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.