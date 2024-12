Sentenza senza precedenti: retrocessione immediata | Il club paga con gli interessi

Un club di grido del calcio internazionale rischia la retrocessione per aver compiuto una serie di gravi illeciti. Situazione esplosiva

Il mondo del calcio rischia di essere travolto da un vero e proprio terremoto. Quello che potrebbe accadere tra qualche mese rischia di terremotare l’intero sistema e di avere pesanti ripercussioni in tutta Europa.

Un po’ come una crisi finanziaria che parte da un singolo Paese e poi fa sentire i suoi effetti nefasti ovunque. Al più tardi nei primi mesi del 2025 arriverà una sentenza attesissima che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di tifosi.

Un club di primissima fascia avrebbe compiuto gravi violazioni delle norme del Fair Play Finanziario e per questa ragione rischia seriamente di retrocedere nella seconda divisione del proprio campionato, vale a dire la nostra Serie B.

Nulla è ancora deciso, ma le premesse per un verdetto di condanna non mancano: all’interno della società finita sul banco degli imputati serpeggiano paura e nervosismo per un giudizio che potrebbe cambiare radicalmente la storia futura del calcio internazionale.

Sentenza imminente, la condanna è dietro l’angolo: cosa può succedere

La società in questione è il Manchester City, la squadra egemone in Inghilterra grazie ai suoi quattro campionati consecutivi conquistati sotto la guida di Pep Guardiola. I Citizens sono diventati il club più importante al mondo con le centinaia di milioni investiti dalla proprietà di Abu Dhabi.

Secondo i vertici del calcio inglese il City per trasformarsi nel colosso del calcio mondiale che oggi tutti conoscono e invidiano avrebbe commesso la bellezza di 115 violazioni di regole finanziarie della Premier League.

Fair Play Finanziario, le violazioni sono più di cento: la retrocessione è un’ipotesi concreta

All’inizi del 2025 arriverà dunque la sentenza in merito a questa vicenda. È doveroso ricordare come per molto meno la scorsa stagione due club di Premier, l’Everton e il Nottingham Forest, sono stati condannati a una penalizzazione di punti in classifica.

Il Manchester City nega di aver commesso tali illeciti, ma se fosse riconosciuto colpevole andrebbe incontro a sanzioni pesantissime, perfino la retrocessione in Championship. I pluricampioni d’Inghilterra sono accusati di 80 violazioni delle regole finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018, più altre 35 per non aver collaborato con un’indagine della Premier League. Va da sé che in caso di retrocessione la squadra di Guardiola non potrebbe disputare le competizioni internazionali.