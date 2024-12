Calcio italiano in lutto: l’annuncio in lacrime dei bianconeri | Non c’è stato nulla da fare

Un ennesimo lutto colpisce al cuore il calcio italiano. Purtroppo non c’è stato niente da fare, il club piange la sua improvvisa scomparsa

Il calcio italiano viene colpito da un altro lutto. L’ennesimo, verrebbe da dire. Di certo negli ultimi anni il numero di protagonisti del mondo del pallone che ci ha lasciato è aumentato a dismisura. In particolare dal 2020, l’anno dell’arrivo della pandemia da Covid-19, è diventato quasi impossibile contarli tutti.

Per citare solo alcuni degli ex calciatori più celebri che non ci sono più il calcio ha pianto la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, Vincenzo D’Amico, Pietro Anastasi, Pino Wilson. I primi tre fin troppo prematuramente.

La morte però come diceva il leggendario Totò è una ‘livella‘, non guarda in faccia nessuno e rende tutti uguali. Una legge di natura che coinvolge anche il mondo dello sport: ciò significa che non sono solamente i personaggio celebri a volare in cielo, ma uomini meno conosciuti che alla loro morte lasciano un vuoto incolmabile.

Esattamente quanto accaduto ad Ascoli qualche giorno fa dove un grave lutto ha colpito la squadra bianconera che com’è noto milita nel campionato di Serie D. Partito senza particolari ambizioni l’Atletico Ascoli occupa attualmente il terzo posto in classifica.

Calcio italiano, il lutto è straziante: tutta la squadra è con lui

Qualche ora fa la spensieratezza e l’allegria che si respirano nello spogliatoio marchigiano hanno lasciato il posto al dolore e alle lacrime. I giocatori dell’Atletico si sono infatti stretti al proprio amatissimo team manager, Luca Gabrielli.

Gabrielli è stato a sua volta calciatore lasciando ricordi bei ricordi ovunque abbia giocato. E poche ore fa ha purtroppo perso il papà Giuseppe Gabrielli, scomparso all’improvviso. Il team manager dell’Atletico Ascoli lo ha ricordato con uno struggente messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Calcio italiano in lutto, il dolore è immenso: la commozione corre sui social

I messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta Italia, ma soprattutto dai club in cui Luca Gabrielli ha militato nel corso della sua carriera. La morte di un genitore è un evento sempre traumatico dal quale ci si riprende se circondati dall’affetto dei propri cari.

I calciatori dell’Atletico Ascoli dal canto loro hanno fatto di tutto per far sentire al proprio team manager affetto e vicinanza. Un aspetto che non fa che confermare quanto sia positivo il clima che si respira all’interno della squadra.