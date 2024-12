Dopo la Serie A ha cambiato totalmente la sua vita: addio alla fama e ai milioni | È dovuto tornare a lavorare

È stato uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico italiano. Ora fa un lavoro del tutto diverso e il merito è della moglie

I calciatori che una volta appesi gli scarpini al chiodo hanno abbandonato del tutto o quasi il mondo del pallone non sono pochi. Qualcuno si è dedicato ad attività alternative perché non aveva alternative, altri per viceversa per una propria una scelta ben precisa e ponderata.

La carriera di un calciatore del resto è di breve durata, ci si ritrova poco più che trentenni o vicini ai quaranta con una vita davanti tutta da ricostruire. Chi resta nell’ambiente lo fa con i ruoli più disparati: allenatore, dirigente, commentatore televisivo, talent scout.

Coloro che invece scelgono di dedicarsi ad altro si orientano in base alle opportunità che gli vengono offerte, magari anche in ambito familiare. Ed è proprio ciò che è accaduto a un ex talento del calcio italiano, un trequartista che ha deliziato i tifosi delle squadre in cui ha militato.

In molti però lo ricordano per un episodio particolare e in fondo divertente: nell’autunno del 2001 in un derby tra Torino e Juventus compì un gesto che lo fece entrare nella storia del club granata: sul risultato di 3-3, i bianconeri fruirono di un rigore. Lui per creare problemi al rigorista avversario, Marcelo Salas, scavò una buca sul dischetto. Grazie a questo gesto l’attaccante cileno tirò il pallone alle stelle.

Serie A, l’ex talento ha cambiato vita: ora è un imprenditore di successo

Per chi ancora non lo avesse capito stiamo parlando di Riccardo Maspero, oggi 54 anni, lombardo di Lodi, pilastro di squadre come Cremonese, Fiorentina e Torino. Da quando ha lasciato la carriera di calciatore l’ex idolo dei tifosi granata ha intrapreso una strada del tutto diversa.

Maspero si è infatti costruito una nuova carriera da imprenditore, avendo creato a Villa di Serio in provincia di Bergamo la Real Line, azienda che si occupa di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.

Serie A, Maspero manager di successo: lui ci spiega perché

A raccontare i segreti di questa brillante carriera da imprenditore è lo stesso Maspero, in un’intervista di qualche tempo fa: “Il merito di questa svolta è tutto di mia moglie. L’azienda della sua famiglia costruisce sollevatori per moto, per officine. Da lì abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno investire sull’antinfortunistica, settore a nostro avviso in via di sviluppo“.

Maspero in realtà non ha dimenticato del tutto il mondo del calcio: ora fa l’allenatore di squadre delle categorie inferiori e qualche giorno fa ha firmato con il Cliverghe, club lombardo che milita in Serie D. Ma questa è tutta un’altra storia.