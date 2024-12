Ha perso la sua battaglia: il cancro non gli ha lasciato scampo | L’Italia dello sport piange il suo campione

Lo sport ha perso un atleta di altissimo livello che ha fatto la storia della sua disciplina. Amici, tifosi e avversari piangono disperati

Un lutto sconvolgente, una morte improvvisa che trascina il mondo dello sport in un tunnel di dolore e disperazione. Purtroppo è in vertiginoso aumento il numero di atleti, anche molto giovani, che perdono la vita per cause naturali del tutto ‘innaturali’ alla loro età.

Negli ultimi anni quasi non si contano più i protagonisti delle più disparate discipline sportive che colti da malore anche durante lo svolgimento di un impegno agonistico crollano a terra senza vita.

Se non è un infarto fulminante a volte sono le malattie più atroci che si presentano di punto in bianco e nel giro di qualche giorno conducono ad un tragico epilogo. È quanto accaduto qualche giorno fa a un grande e amatissimo campione, che se n’è andato davvero troppo presto.

Lo sport più in vista e sotto le luci dei riflettori è il calcio, purtroppo anche in occasioni di eventi luttuosi. Ma l’atleta scomparso nel giro di appena due settimane è stato uno dei grandi protagonisti della boxe di qualche anno fa, uno degli ultimi eroi della ‘nobile arte‘.

Un grande campione stroncato dal cancro, milioni di persone in lacrime: tutti i dettagli

Il pugilato è considerato da scrittori e sceneggiatori lo sport più letterario e cinematografico che esista. In effetti sia la letteratura che il cinema hanno dedicato un buon numero di libri e film al mondo della boxe. In questo caso però non si tratta di finzione, ma della triste realtà.

È infatti scomparso a soli 46 anni una leggenda dei pesi super gallo, il messicano Israel ‘El Magnifico’ Vazquez. Il suo soprannome ricordava da vicino quello dell’indimenticato Marvin Hagler, uno dei pesi medi più grandi di sempre che sui documenti era registrato come ‘Marvelous’.

La boxe perde una leggenda, un intero Paese in lutto: il racconto del dramma

Israel Vazquez sul ring ha battuto tutti i suoi avversari più forti e pericolosi, ma stavolta non ce l’ha fatto. L’ex campione messicano ha provato a lottare, purtroppo invano, contro il cancro che gli era stato diagnosticato solamente lo scorso 14 novembre.

Il Messico e tutto il mondo della boxe perdono un grande protagonista: ‘El Magnifico’ infatti tra la fine degli anni novanta e i primi 2000 aveva compiuto imprese straordinarie conquistando tre titoli mondiali nei super gallo. Sarà ricordato per sempre.