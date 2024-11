Maldini, schiaffo al passato: umiliato il Milan | È successo tutto in diretta

Sono trascorsi due anni dall’addio di Paolo Maldini al Milan. E ora l’ex bandiera rossonera compie un gesto che scatena violente polemiche

Se il Milan nella stagione 2021-2022 ha riconquistato quello scudetto che mancava da undici anni buona parte del merito spetta di diritto a Paolo Maldini. L’ex difensore e bandiera rossonera era riuscito in qualità di direttore generale a ricostruire una squadra di alto livello, capace di vincere il campionato e di arrivare in semifinale di Champions League.

Con il cambio di proprietà e il passaggio dal fondo statunitense Elliott al gruppo presieduto dal businessman Gerry Cardinale il rapporto tra Maldini e la società si è deteriorato piuttosto rapidamente, tanto da portare alla clamorosa rottura nella tarda primavera del 2023.

Da allora l’ex capitano del Diavolo non ha più voluto commentare le vicende di quella che resterà per sempre la sua squadra del cuore. I risultati ottenuti finora dal nuovo management scelto da Cardinale sono di gran lunga inferiori a quelli realizzati sotto la gestione di Maldini e Ricky Massara.

Dalla scelta degli acquisti a quella dell’allenatore, tutte le decisioni più importanti assunte dall’uomo di fiducia del presidente, Zlatan Ibrahimovic, si stanno rivelando sbagliate. E il pensiero dei tifosi rossoneri non può non andare all’addio del loro ex idolo.

Milan, la rivincita di Maldini è fragorosa: tutti i dettagli

Anche in una partita vinta come quella di Champions League contro il modesto Slovan Bratislava il Milan ha messo in mostra difetti e fragilità che in campionato gli sono valsi ben nove punti di distacco dalla zona Champions.

Il 3-2 finale ha premiato la netta superiorità tecnico di Leao e compagni, ma nel finale la squadra di Paulo Fonseca ha rischiato di incassare il clamoroso e beffardo gol del pareggio. Sui social i tifosi si sono scatenati, soprattutto pensando alla splendida rete realizzata dall’illustre carneade Nino Marcelli.

Milan, anche Maldini si fa beffe del Diavolo: il like scatena i social

Sui social hanno iniziato ad impazzare le prese in giro dei tifosi nei confronti della difesa milanista. Ha fatto discutere in particolare un video postato dal noto youtuber romano Damiano ‘Er faina’, in cui si sprecano i commenti sarcastici legati alla tutt’altro che irreprensibile organizzazione difensiva dei rossoneri.

A sorpresa tra i vari ‘like’ è spuntato proprio quello di Paolo Maldini, un ‘mi piace’ intriso di veleno che non poteva non scatenare ulteriori dibattiti e nuove polemiche. Chissà che un giorno l’ex difensore non possa fare ritorno a ‘casa’.